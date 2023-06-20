https://ria.ru/20230620/serbiya-1879389572.html

Сербия получала угрозы из-за задержания полицейских из Косово, заявил Вучич

Сербия получала угрозы из-за задержания полицейских из Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 20.06.2023

Сербия получала угрозы из-за задержания полицейских из Косово, заявил Вучич

Власти Сербии получали угрозы извне из-за задержания на своей территории полицейских самопровозглашенной республики Косово, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Власти Сербии получали угрозы извне из-за задержания на своей территории полицейских самопровозглашенной республики Косово, заявил сербский президент Александр Вучич. На территории центральной Сербии 14 июня были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД. Суд в городе Кралево в пятницу принял решение об их аресте на 30 суток по подозрению в незаконном ношении оружия. "Ночами не сплю, буквально, физически. Я никому не говорил, какие угрозы поступали Сербии после задержания троих полицейских, что, как нам сказано, произойдет в пятницу, в субботу, в понедельник, в случае, если они не будут освобождены. Какие силы и какими способами, как и что сделают. Я получал это лично и сказал, "сделайте это со мной, не наказывайте землю", - заявил Вучич журналистам во вторник. "Говорят мы их не выпускаем, потому что избили, они получили травмы, все в синяках от сербской полиции. Это опубликовали в половине европейских СМИ. Врут, никто их даже не тронул. Пьют кока-колу, едят торт, виноград, персики, все, что хотят. Можем показать. Но мы – все равно злодеи и дикари, иначе нельзя", - указал президент Сербии. Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению полицейских. Он обвинил Белград в их "похищении" и отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит". Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами.

https://ria.ru/20230620/kosovo-1879386740.html

https://ria.ru/20230616/kosovo-1878800412.html

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косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, нато