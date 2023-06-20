https://ria.ru/20230620/rassledovanie-1879324318.html
ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей
ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей - РИА Новости, 20.06.2023
ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей
Госдума одобрила постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:50
2023-06-20T12:50
2023-06-20T13:30
специальная военная операция на украине
госдума рф
андрей картаполов
анна кузнецова
леонид слуцкий (политик)
украина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума одобрила постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. "Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет <...> поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в документе.Согласно постановлению, в состав комиссии от нижней палаты Федерального собрания войдут 13 человек, среди которых председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается назначить вице-спикера Анну Кузнецову. По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, инициативу поддержали и в Совете Федерации. "Киевский режим должен за это понести ответственность. Дети погибли, дети искалечены! Жертв огромное количество", — заявил депутат.Он отметил, что задача парламентского расследования — "сформировать доказательную базу и передать ее справедливому суду". Володин также заметил, что речь идет об исключительном случае, и парламентариям, "понимая ответственность, необходимо будет отложить отпуска, чтобы заняться этой работой".
https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html
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госдума рф, андрей картаполов, анна кузнецова, леонид слуцкий (политик), украина
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова, Леонид Слуцкий (политик), Украина
ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей
Госдума одобрила инициирование расследования преступлений Киева против несовершеннолетних