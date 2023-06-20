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При обстреле Зайцево ранена женщина - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html
При обстреле Зайцево ранена женщина
При обстреле Зайцево ранена женщина - РИА Новости, 20.06.2023
При обстреле Зайцево ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Зайцево со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:55
2023-06-20T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
горловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Зайцево со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 июня по состоянию на 20.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево: по улице Революционной, 179 ранена женщина 1945 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате обстрела Зайцево пострадал мирный житель. Представительство также отмечало, что в 12.50 украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
зайцево
донецкая народная республика
горловка
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Зайцево ранена женщина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Зайцево украинскими войсками пострадала женщина

© Фото : пресс-служба мэра ГорловкиПоследствия обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВСУ
Последствия обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : пресс-служба мэра Горловки
Последствия обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Зайцево со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 июня по состоянию на 20.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево: по улице Революционной, 179 ранена женщина 1945 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате обстрела Зайцево пострадал мирный житель.
Представительство также отмечало, что в 12.50 украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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