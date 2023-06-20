https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html

При обстреле Зайцево ранена женщина

При обстреле Зайцево ранена женщина - РИА Новости, 20.06.2023

При обстреле Зайцево ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Зайцево со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:55

2023-06-20T20:55

2023-06-20T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

горловка

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Зайцево со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 июня по состоянию на 20.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево: по улице Революционной, 179 ранена женщина 1945 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате обстрела Зайцево пострадал мирный житель. Представительство также отмечало, что в 12.50 украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

зайцево

донецкая народная республика

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины