https://ria.ru/20230620/putin-1879350770.html

Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина

Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина - РИА Новости, 20.06.2023

Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина

Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию водных путей. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:51

2023-06-20T17:51

2023-06-20T17:51

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию водных путей.

россия

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2023

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин на совещании по развитию внутренних водных путей России LIVE: Путин на совещании по развитию внутренних водных путей России 2023-06-20T17:51 true PT74M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, видео