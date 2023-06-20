https://ria.ru/20230620/putin-1879350770.html
Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина
Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина - РИА Новости, 20.06.2023
Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию водных путей. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:51
2023-06-20T17:51
2023-06-20T17:51
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию водных путей.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании по развитию внутренних водных путей России
LIVE: Путин на совещании по развитию внутренних водных путей России
2023-06-20T17:51
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PT74M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание по развитию водных путей в России с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию водных путей.
2023-06-20T17:51
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PT74M54S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию водных путей.