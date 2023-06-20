https://ria.ru/20230620/profilaktika-1879495694.html

Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду

Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 21.06.2023

Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду

Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-20T11:51

2023-06-20T11:51

2023-06-21T10:31

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москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Накануне специалисты газового хозяйства провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении. Поясняется, что сначала специалисты перенесли священное пламя с помощью специального факела на временную горелку – точную уменьшенную копию основной, затем звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, после проверили каждый из трех запальников горелки и платиновую спираль и вернули звезду и священное пламя на место.

https://realty.ria.ru/20230621/mosgaz-1879495392.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва