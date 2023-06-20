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Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 21.06.2023
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11:51 20.06.2023 (обновлено: 10:31 21.06.2023)
https://ria.ru/20230620/profilaktika-1879495694.html
Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду
Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 21.06.2023
Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду
Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-20T11:51
2023-06-21T10:31
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москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Накануне специалисты газового хозяйства провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении. Поясняется, что сначала специалисты перенесли священное пламя с помощью специального факела на временную горелку – точную уменьшенную копию основной, затем звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, после проверили каждый из трех запальников горелки и платиновую спираль и вернули звезду и священное пламя на место.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Накануне специалисты газового хозяйства провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.
Сотрудник сервисной службы Мосгаза
Сервисная служба "Мосгаза" выполнила более 20 тысяч заявок москвичей
10:25
Поясняется, что сначала специалисты перенесли священное пламя с помощью специального факела на временную горелку – точную уменьшенную копию основной, затем звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, после проверили каждый из трех запальников горелки и платиновую спираль и вернули звезду и священное пламя на место.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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