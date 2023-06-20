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Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО

Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО - РИА Новости, 20.06.2023

Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО

В Ставропольском крае начинается реализация кадрового проекта "Защитники" для ветеранов СВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T19:33

2023-06-20T19:33

2023-06-20T19:33

ставропольский край

ставропольский край

россия

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае начинается реализация кадрового проекта "Защитники" для ветеранов СВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Проект позволит после воинской службы по упрощенной системе поступить на государственную или муниципальную службу, поручение о его запуске глава края дал во время оглашения ежегодного Послания."Люди, которые рискуя своей жизнью, защищали Родину, которые являются патриотами России, должны быть востребованы в мирной жизни. Для этого мы начали проект "Защитники", – приводятся слова Владимирова в сообщении управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.В частности, в рамках проекта уже предложен действующий участник СВО для выдвижения кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края по Минераловодскому городскому округу.Содействие в трудоустройстве, добавил губернатор, также оказывает Фонд поддержки участников СВО. Ветераны боевых действий, желающие поменять род деятельности, могут с его помощью пройти переобучение и получить работу, в том числе, в органах государственной власти или на госпредприятиях.Отдельным механизмом предусмотрено предоставление соцконтрактов для участников СВО, желающих восстановить или создать свой бизнес."Большая работа началась, и она будет дополняться новыми мерами поддержки наших защитников", – резюмировал Владимиров.

https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html

https://ria.ru/20230531/stavropole-1875249488.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ставропольский край, россия, владимир владимиров