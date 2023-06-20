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Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО - РИА Новости, 20.06.2023
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Ставропольский край
 
19:33 20.06.2023
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Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО
Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО - РИА Новости, 20.06.2023
Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО
В Ставропольском крае начинается реализация кадрового проекта "Защитники" для ветеранов СВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:33
2023-06-20T19:33
ставропольский край
ставропольский край
россия
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае начинается реализация кадрового проекта "Защитники" для ветеранов СВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Проект позволит после воинской службы по упрощенной системе поступить на государственную или муниципальную службу, поручение о его запуске глава края дал во время оглашения ежегодного Послания.&quot;Люди, которые рискуя своей жизнью, защищали Родину, которые являются патриотами России, должны быть востребованы в мирной жизни. Для этого мы начали проект &quot;Защитники&quot;, – приводятся слова Владимирова в сообщении управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.В частности, в рамках проекта уже предложен действующий участник СВО для выдвижения кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края по Минераловодскому городскому округу.Содействие в трудоустройстве, добавил губернатор, также оказывает Фонд поддержки участников СВО. Ветераны боевых действий, желающие поменять род деятельности, могут с его помощью пройти переобучение и получить работу, в том числе, в органах государственной власти или на госпредприятиях.Отдельным механизмом предусмотрено предоставление соцконтрактов для участников СВО, желающих восстановить или создать свой бизнес."Большая работа началась, и она будет дополняться новыми мерами поддержки наших защитников", – резюмировал Владимиров.
https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html
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ставропольский край, россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров

Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае начинается реализация кадрового проекта "Защитники" для ветеранов СВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Проект позволит после воинской службы по упрощенной системе поступить на государственную или муниципальную службу, поручение о его запуске глава края дал во время оглашения ежегодного Послания.
«

"Люди, которые рискуя своей жизнью, защищали Родину, которые являются патриотами России, должны быть востребованы в мирной жизни. Для этого мы начали проект "Защитники", – приводятся слова Владимирова в сообщении управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

В частности, в рамках проекта уже предложен действующий участник СВО для выдвижения кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края по Минераловодскому городскому округу.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей
6 июня, 13:01
Содействие в трудоустройстве, добавил губернатор, также оказывает Фонд поддержки участников СВО. Ветераны боевых действий, желающие поменять род деятельности, могут с его помощью пройти переобучение и получить работу, в том числе, в органах государственной власти или на госпредприятиях.
Отдельным механизмом предусмотрено предоставление соцконтрактов для участников СВО, желающих восстановить или создать свой бизнес.
«
"Большая работа началась, и она будет дополняться новыми мерами поддержки наших защитников", – резюмировал Владимиров.

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