https://ria.ru/20230620/pozhar-1879372594.html

Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области

Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области - РИА Новости, 20.06.2023

Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области

Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор, это не теракт, сообщил губернатор Максим Егоров в телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:36

2023-06-20T15:36

2023-06-20T15:53

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор, это не теракт, сообщил губернатор Максим Егоров в телеграм-канале."Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт", — сообщил Егоров в своём Teelgram-канале."Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - отметил Егоров."К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", - добавил он.Под данным МЧС, в результате взрыва есть пострадавшие. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14.17 ликвидировано открытое горение.

https://ria.ru/20230620/pozhar-1879273004.html

тамбовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тамбовская область