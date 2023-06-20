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Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области - РИА Новости, 20.06.2023
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15:36 20.06.2023 (обновлено: 15:53 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879372594.html
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области - РИА Новости, 20.06.2023
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области
Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор, это не теракт, сообщил губернатор Максим Егоров в телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:36
2023-06-20T15:53
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор, это не теракт, сообщил губернатор Максим Егоров в телеграм-канале."Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт", — сообщил Егоров в своём Teelgram-канале."Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - отметил Егоров."К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", - добавил он.Под данным МЧС, в результате взрыва есть пострадавшие. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14.17 ликвидировано открытое горение.
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области

Причиной пожара на пороховом заводе в Тамбовской области стал человеческий фактор

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор, это не теракт, сообщил губернатор Максим Егоров в телеграм-канале.
"Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт", — сообщил Егоров в своём Teelgram-канале.
"Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - отметил Егоров.
"К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", - добавил он.
Под данным МЧС, в результате взрыва есть пострадавшие. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14.17 ликвидировано открытое горение.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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ПроисшествияТамбовская область
 
 
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