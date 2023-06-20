https://ria.ru/20230620/pozhar-1879273004.html
В Ярославле локализовали пожар на складах
В Ярославле локализовали пожар на складах - РИА Новости, 20.06.2023
В Ярославле локализовали пожар на складах
Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:11
2023-06-20T08:11
2023-06-20T08:11
происшествия
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября. "В 7.38 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879272362.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль
В Ярославле локализовали пожар на складах
В Ярославле локализовали пожар на площади в 2500 квадратных метров на складах
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября.
"В 7.38 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.
В Алтайском крае тушат природный пожар площадью в 1200 гектаров