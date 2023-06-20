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В Ярославле локализовали пожар на складах - РИА Новости, 20.06.2023
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08:11 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879273004.html
В Ярославле локализовали пожар на складах
В Ярославле локализовали пожар на складах - РИА Новости, 20.06.2023
В Ярославле локализовали пожар на складах
Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:11
2023-06-20T08:11
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября. "В 7.38 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
В Ярославле локализовали пожар на складах

В Ярославле локализовали пожар на площади в 2500 квадратных метров на складах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября.
"В 7.38 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.
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