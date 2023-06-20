https://ria.ru/20230620/pozhar-1879273004.html

В Ярославле локализовали пожар на складах

В Ярославле локализовали пожар на складах - РИА Новости, 20.06.2023

В Ярославле локализовали пожар на складах

Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:11

2023-06-20T08:11

2023-06-20T08:11

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября. "В 7.38 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230620/pozhar-1879272362.html

ярославль

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль