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В Алтайском крае тушат природный пожар площадью в 1200 гектаров - РИА Новости, 20.06.2023
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07:59 20.06.2023 (обновлено: 08:57 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879272362.html
В Алтайском крае тушат природный пожар площадью в 1200 гектаров
В Алтайском крае тушат природный пожар площадью в 1200 гектаров - РИА Новости, 20.06.2023
В Алтайском крае тушат природный пожар площадью в 1200 гектаров
Природный пожар площадью 1200 га тушат в Алтайском крае, за ночь площадь возгорания увеличилась в 15 раз, написал глава региона Виктор Томенко в своем... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:59
2023-06-20T08:57
алтайский край
егорьевский район
происшествия
виктор томенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. Природный пожар площадью 1200 га тушат в Алтайском крае, за ночь площадь возгорания увеличилась в 15 раз, написал глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале. "Выезжаю в Егорьевский район, где несколько дней назад был ликвидирован крупный пожар в Ракитовском лесничестве, а теперь разгорается новый - на этот раз на территории Лебяжинского лесничества. Со вчерашнего дня площадь пожара увеличилась с 80 гектаров до 1200 гектаров. Сильный ветер серьезно осложняет обстановку. Прогноз по погоде пока неблагоприятный", - отметил Томенко. Уточняется, что для ликвидации огня задействовали самолет-амфибию БЕ-200ЧС из авиационного спасательного центра МЧС. На месте работают 199 человек, это сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, "Алтайлеса", арендаторы лесных участков. В их распоряжении 59 пожарных автомобилей и другая необходимая техника. "Действует оперативный штаб по тушению пожара. Проведу сегодня его заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД, главы района и других ответственных лиц. Обсудим на месте обстановку и планы действий. Если потребуется усиление - будем принимать необходимые решения", - написал глава региона.Как сообщают в региональном главке МЧС, из-за сильной задымленности и плохой видимости введено временное ограничение движения на участке дороги от Новоегорьевского до Волчихи. Уточняется, что есть альтернативный проезд по дороге "Поспелиха - Новичиха - Волчиха"."В превентивных целях из Лебяженской туберкулезной больницы эвакуированы 25 человек в противотуберкулезный диспансер г. Рубцовска. Кроме того, 159 человек эвакуировано из детского психоневрологического интерната в Рубцовский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов", - отмечают в МЧС.
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879272196.html
алтайский край
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алтайский край, егорьевский район, происшествия, виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Алтайский край, Егорьевский район, Происшествия, Виктор Томенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Алтайском крае тушат природный пожар площадью в 1200 гектаров

В Алтайском крае ликвидируют крупный природный пожар площадью в 1200 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. Природный пожар площадью 1200 га тушат в Алтайском крае, за ночь площадь возгорания увеличилась в 15 раз, написал глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
«
"Выезжаю в Егорьевский район, где несколько дней назад был ликвидирован крупный пожар в Ракитовском лесничестве, а теперь разгорается новый - на этот раз на территории Лебяжинского лесничества. Со вчерашнего дня площадь пожара увеличилась с 80 гектаров до 1200 гектаров. Сильный ветер серьезно осложняет обстановку. Прогноз по погоде пока неблагоприятный", - отметил Томенко.
Уточняется, что для ликвидации огня задействовали самолет-амфибию БЕ-200ЧС из авиационного спасательного центра МЧС. На месте работают 199 человек, это сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, "Алтайлеса", арендаторы лесных участков. В их распоряжении 59 пожарных автомобилей и другая необходимая техника.
"Действует оперативный штаб по тушению пожара. Проведу сегодня его заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД, главы района и других ответственных лиц. Обсудим на месте обстановку и планы действий. Если потребуется усиление - будем принимать необходимые решения", - написал глава региона.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Как сообщают в региональном главке МЧС, из-за сильной задымленности и плохой видимости введено временное ограничение движения на участке дороги от Новоегорьевского до Волчихи. Уточняется, что есть альтернативный проезд по дороге "Поспелиха - Новичиха - Волчиха".
"В превентивных целях из Лебяженской туберкулезной больницы эвакуированы 25 человек в противотуберкулезный диспансер г. Рубцовска. Кроме того, 159 человек эвакуировано из детского психоневрологического интерната в Рубцовский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов", - отмечают в МЧС.
 
Алтайский крайЕгорьевский районПроисшествияВиктор ТоменкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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