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В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами - РИА Новости, 20.06.2023
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07:56 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879272196.html
В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами - РИА Новости, 20.06.2023
В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами
Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях, возможно, с лакокрасочными материалами, тушат в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:56
2023-06-20T07:56
ярославль
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях, возможно, с лакокрасочными материалами, тушат в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. По словам собеседника агентства, в 5.45 мск пожарные выехали на тушение возгорания складского помещения на проспекте Октября в Ярославле. На месте вызова обнаружено возгорание в металлических одноэтажных зданиях складов. "Внутри, возможно, лакокрасочные материалы... Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - отметили в ГУ МЧС. Собеседник агентства рассказал, что на месте наблюдается интенсивное горение. "Личный состав на безопасном расстоянии, подают стволы с большим расходом", - сообщил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230619/tatarstan-1879054867.html
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ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ярославль, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Ярославле загорелся склад на площади 1,8 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях, возможно, с лакокрасочными материалами, тушат в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
По словам собеседника агентства, в 5.45 мск пожарные выехали на тушение возгорания складского помещения на проспекте Октября в Ярославле.
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На месте вызова обнаружено возгорание в металлических одноэтажных зданиях складов.
"Внутри, возможно, лакокрасочные материалы... Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - отметили в ГУ МЧС.
Собеседник агентства рассказал, что на месте наблюдается интенсивное горение. "Личный состав на безопасном расстоянии, подают стволы с большим расходом", - сообщил представитель ведомства.
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ЯрославльЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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