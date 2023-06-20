https://ria.ru/20230620/pozhar-1879272196.html

В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами - РИА Новости, 20.06.2023

В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях, возможно, с лакокрасочными материалами, тушат в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T07:56

2023-06-20T07:56

2023-06-20T07:56

ярославль

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях, возможно, с лакокрасочными материалами, тушат в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. По словам собеседника агентства, в 5.45 мск пожарные выехали на тушение возгорания складского помещения на проспекте Октября в Ярославле. На месте вызова обнаружено возгорание в металлических одноэтажных зданиях складов. "Внутри, возможно, лакокрасочные материалы... Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - отметили в ГУ МЧС. Собеседник агентства рассказал, что на месте наблюдается интенсивное горение. "Личный состав на безопасном расстоянии, подают стволы с большим расходом", - сообщил представитель ведомства.

https://ria.ru/20230619/tatarstan-1879054867.html

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html

ярославль

ярославская область

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ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия