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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 20.06.2023 (обновлено: 14:34 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/poteri-1879353797.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:22
2023-06-20T14:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
кременная
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до 100 солдат, три бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и самоходку "Акация", говорится в сводке Минобороны РФ."На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в российском военном ведомстве.Отмечается, что в районах Ямполовки, Червоной Дибровы, а также южнее населенного пункта Кременная в ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
кременная
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика, Кременная, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до ста военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до 100 солдат, три бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и самоходку "Акация", говорится в сводке Минобороны РФ.
«
"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что в районах Ямполовки, Червоной Дибровы, а также южнее населенного пункта Кременная в ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная РеспубликаКременнаяЛуганская Народная Республика
 
 
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