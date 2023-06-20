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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:22

2023-06-20T14:22

2023-06-20T14:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до 100 солдат, три бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и самоходку "Акация", говорится в сводке Минобороны РФ."На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в российском военном ведомстве.Отмечается, что в районах Ямполовки, Червоной Дибровы, а также южнее населенного пункта Кременная в ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, кременная, луганская народная республика