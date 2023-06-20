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Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России - РИА Новости, 20.06.2023
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09:35 20.06.2023 (обновлено: 11:49 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pomosch-1879280464.html
Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России
Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России - РИА Новости, 20.06.2023
Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России
Владелец фермы и столовых в Сочи Владислав Хруцкий рассказал РИА Новости, что регулярно отправляет гуманитарную помощь в новые регионы России и каждый раз вес... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:35
2023-06-20T11:49
надежные люди
россия
сочи
луганская народная республика
владимир путин
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СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Владелец фермы и столовых в Сочи Владислав Хруцкий рассказал РИА Новости, что регулярно отправляет гуманитарную помощь в новые регионы России и каждый раз вес груза продуктов составляет от 1 до 1,5 тонн. Гуманитарную помощь бизнесмен оказывал уже пять раз, в настоящее время он решает вопросы с логистикой, чтобы отправить очередной груз. "У нас несколько столовых и кафе, мы регулярно отправляем: крупы, макароны, сахар, кондитерку, сухие пайки, примерно 1-1,5 тонны за раз. Готовим шестой (груз с гуманитарной помощью - ред.). Помогать мы решили, так как увидели по телевизору, как тяжело там простым людям. И пока политики с военными решают свои задачи, мы, как простые граждане, решили помогать таким же как мы", - рассказал Хруцкий. По его словам, предприниматель берет на себя и организацию транспортировки груза, поскольку это быстрее и удобнее. "Если честно, больше времени у нас уходило на поиск организации, которая приняла бы у нас гуманитарную помощь. Обращались и на районном, и на муниципальном уровне, везде это были разовые акции, а мы хотели регулярно. Так и бегаем до сих пор от одной организации к другой", - пояснил Хруцкий. Владелец столовых признался, что принял решение помогать людям, несмотря на трудности в бизнесе, возникшие еще в начале пандемии коронавируса. "Да, после ковида в нашей отрасли действительно сложно и не все ещё оправились от тех проблем, но людям на Донбасе несравненно тяжелее, поэтому мы приняли решение помогать", - заявил сочинец. Хруцкий также выразил надежду, на то, что сладости - баранки и пряники, которые добавят в коробки с грузом, достанутся, в первую очередь, детям. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html
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россия, сочи, луганская народная республика, владимир путин
Надежные люди, Россия, Сочи, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России

Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России

© Фото предоставлено Владиславом ХруцкимГендиректор компании "Южный гастрономический альянс" Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
Гендиректор компании Южный гастрономический альянс Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
© Фото предоставлено Владиславом Хруцким
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Владелец фермы и столовых в Сочи Владислав Хруцкий рассказал РИА Новости, что регулярно отправляет гуманитарную помощь в новые регионы России и каждый раз вес груза продуктов составляет от 1 до 1,5 тонн.
Гуманитарную помощь бизнесмен оказывал уже пять раз, в настоящее время он решает вопросы с логистикой, чтобы отправить очередной груз.
© Фото предоставлено Владиславом ХруцкимГендиректор компании "Южный гастрономический альянс" Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
Гендиректор компании Южный гастрономический альянс Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
© Фото предоставлено Владиславом Хруцким
Гендиректор компании "Южный гастрономический альянс" Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
"У нас несколько столовых и кафе, мы регулярно отправляем: крупы, макароны, сахар, кондитерку, сухие пайки, примерно 1-1,5 тонны за раз. Готовим шестой (груз с гуманитарной помощью - ред.). Помогать мы решили, так как увидели по телевизору, как тяжело там простым людям. И пока политики с военными решают свои задачи, мы, как простые граждане, решили помогать таким же как мы", - рассказал Хруцкий.
По его словам, предприниматель берет на себя и организацию транспортировки груза, поскольку это быстрее и удобнее. "Если честно, больше времени у нас уходило на поиск организации, которая приняла бы у нас гуманитарную помощь. Обращались и на районном, и на муниципальном уровне, везде это были разовые акции, а мы хотели регулярно. Так и бегаем до сих пор от одной организации к другой", - пояснил Хруцкий.
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Владелец столовых признался, что принял решение помогать людям, несмотря на трудности в бизнесе, возникшие еще в начале пандемии коронавируса. "Да, после ковида в нашей отрасли действительно сложно и не все ещё оправились от тех проблем, но людям на Донбасе несравненно тяжелее, поэтому мы приняли решение помогать", - заявил сочинец.
Хруцкий также выразил надежду, на то, что сладости - баранки и пряники, которые добавят в коробки с грузом, достанутся, в первую очередь, детям.
© Фото предоставлено Владиславом ХруцкимГендиректор компании "Южный гастрономический альянс" Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
Гендиректор компании Южный гастрономический альянс Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
© Фото предоставлено Владиславом Хруцким
Гендиректор компании "Южный гастрономический альянс" Владислав Хруцкий в шестой раз отправляет до 1,5 тонны продуктов в новые регионы России
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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