https://ria.ru/20230620/pomosch-1879280464.html

Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России

Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России - РИА Новости, 20.06.2023

Бизнесмен из Сочи в шестой раз отправит продукты в новые регионы России

Владелец фермы и столовых в Сочи Владислав Хруцкий рассказал РИА Новости, что регулярно отправляет гуманитарную помощь в новые регионы России и каждый раз вес... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:35

2023-06-20T09:35

2023-06-20T11:49

надежные люди

россия

сочи

луганская народная республика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879305227_0:227:1200:902_1920x0_80_0_0_50e2e556d092358d829ed65b0ab363a7.jpg

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Владелец фермы и столовых в Сочи Владислав Хруцкий рассказал РИА Новости, что регулярно отправляет гуманитарную помощь в новые регионы России и каждый раз вес груза продуктов составляет от 1 до 1,5 тонн. Гуманитарную помощь бизнесмен оказывал уже пять раз, в настоящее время он решает вопросы с логистикой, чтобы отправить очередной груз. "У нас несколько столовых и кафе, мы регулярно отправляем: крупы, макароны, сахар, кондитерку, сухие пайки, примерно 1-1,5 тонны за раз. Готовим шестой (груз с гуманитарной помощью - ред.). Помогать мы решили, так как увидели по телевизору, как тяжело там простым людям. И пока политики с военными решают свои задачи, мы, как простые граждане, решили помогать таким же как мы", - рассказал Хруцкий. По его словам, предприниматель берет на себя и организацию транспортировки груза, поскольку это быстрее и удобнее. "Если честно, больше времени у нас уходило на поиск организации, которая приняла бы у нас гуманитарную помощь. Обращались и на районном, и на муниципальном уровне, везде это были разовые акции, а мы хотели регулярно. Так и бегаем до сих пор от одной организации к другой", - пояснил Хруцкий. Владелец столовых признался, что принял решение помогать людям, несмотря на трудности в бизнесе, возникшие еще в начале пандемии коронавируса. "Да, после ковида в нашей отрасли действительно сложно и не все ещё оправились от тех проблем, но людям на Донбасе несравненно тяжелее, поэтому мы приняли решение помогать", - заявил сочинец. Хруцкий также выразил надежду, на то, что сладости - баранки и пряники, которые добавят в коробки с грузом, достанутся, в первую очередь, детям. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html

https://ria.ru/20230619/pensionerka-1879110718.html

россия

сочи

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сочи, луганская народная республика, владимир путин