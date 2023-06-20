https://ria.ru/20230620/polkovnik-1879340983.html

Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР

Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР - РИА Новости, 20.06.2023

Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует информацию о якобы готовившемся в 2020 году покушении на экс-полковника Службы внешней разведки РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:36

2023-06-20T13:36

2023-06-20T13:36

центральное разведывательное управление (цру)

дмитрий песков

александр потеев

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует информацию о якобы готовившемся в 2020 году покушении на экс-полковника Службы внешней разведки Александра Потеева. "Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь", - сказал Песков журналистам. Ранее газета New York Times сообщила, что Россия в 2020 году якобы готовила покушение на бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева, перешедшего на сторону ЦРУ.

https://ria.ru/20230613/razvedka-1877858773.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральное разведывательное управление (цру), дмитрий песков, александр потеев