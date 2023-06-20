https://ria.ru/20230620/polkovnik-1879340983.html
Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР
Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР - РИА Новости, 20.06.2023
Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует информацию о якобы готовившемся в 2020 году покушении на экс-полковника Службы внешней разведки РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:36
2023-06-20T13:36
2023-06-20T13:36
центральное разведывательное управление (цру)
дмитрий песков
александр потеев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует информацию о якобы готовившемся в 2020 году покушении на экс-полковника Службы внешней разведки Александра Потеева. "Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь", - сказал Песков журналистам. Ранее газета New York Times сообщила, что Россия в 2020 году якобы готовила покушение на бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева, перешедшего на сторону ЦРУ.
https://ria.ru/20230613/razvedka-1877858773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральное разведывательное управление (цру), дмитрий песков, александр потеев
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дмитрий Песков, Александр Потеев
Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР
Песков не стал комментировать сообщения о готовившемся "покушении" на экс-полковника СВР