https://ria.ru/20230620/pogranichniki-1879339269.html
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ - РИА Новости, 20.06.2023
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:30
2023-06-20T13:30
2023-06-20T13:34
пограничное управление фсб рф
безопасность
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766655_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_1b8ac43605c120fdd6ce25a8326c39da.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомство.Сегодня погранвойска подчиняются ФСБ России."Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, правда ли то, что в связи с последними событиями на границе РФ принято решение о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства.
https://ria.ru/20230528/rvio-1874599545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766655_576:185:3061:2048_1920x0_80_0_0_79455614b2f0498fe21c5153641c5f8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пограничное управление фсб рф, безопасность, россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Пограничное управление ФСБ РФ, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ
Песков: в Кремле не знают о планах воссоздать погранвойска как отдельное ведомство