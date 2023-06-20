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Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ - РИА Новости, 20.06.2023
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13:30 20.06.2023 (обновлено: 13:34 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pogranichniki-1879339269.html
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ - РИА Новости, 20.06.2023
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:30
2023-06-20T13:34
пограничное управление фсб рф
безопасность
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомство.Сегодня погранвойска подчиняются ФСБ России."Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, правда ли то, что в связи с последними событиями на границе РФ принято решение о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства.
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пограничное управление фсб рф, безопасность, россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Пограничное управление ФСБ РФ, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ

Песков: в Кремле не знают о планах воссоздать погранвойска как отдельное ведомство

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Российские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомство.
Сегодня погранвойска подчиняются ФСБ России.
"Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, правда ли то, что в связи с последними событиями на границе РФ принято решение о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства.
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Пограничное управление ФСБ РФБезопасностьРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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