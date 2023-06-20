https://ria.ru/20230620/pogranichniki-1879339269.html

Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ

Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ - РИА Новости, 20.06.2023

Песков прокомментировал слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:30

2023-06-20T13:30

2023-06-20T13:34

пограничное управление фсб рф

безопасность

россия

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомство.Сегодня погранвойска подчиняются ФСБ России."Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, правда ли то, что в связи с последними событиями на границе РФ принято решение о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства.

https://ria.ru/20230528/rvio-1874599545.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пограничное управление фсб рф, безопасность, россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)