https://ria.ru/20230620/pogoda-1879274024.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:29

2023-06-20T08:29

2023-06-20T08:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать смещающийся с севера холодный атмосферный фон. "В регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть северный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

https://ria.ru/20230618/pogoda-1878998928.html

https://ria.ru/20230619/vkontakte-1879145375.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус