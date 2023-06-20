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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.06.2023
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08:29 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/pogoda-1879274024.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:29
2023-06-20T08:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать смещающийся с севера холодный атмосферный фон. "В регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть северный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
https://ria.ru/20230618/pogoda-1878998928.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 24 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать смещающийся с севера холодный атмосферный фон.
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"В регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть северный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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