https://ria.ru/20230620/pogoda-1879274024.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:29
2023-06-20T08:29
2023-06-20T08:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в столице во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать смещающийся с севера холодный атмосферный фон. "В регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть северный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
https://ria.ru/20230618/pogoda-1878998928.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 24 градусов