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Матвиенко отметила развитие экономики Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2023
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Новости Подмосковья
 
18:38 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/podmoskove-1879419349.html
Матвиенко отметила развитие экономики Подмосковья
Матвиенко отметила развитие экономики Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2023
Матвиенко отметила развитие экономики Подмосковья
Наиболее значимым результатом работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стало не только развитие экономики региона, но и создание благоприятных условий... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:38
2023-06-20T18:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
валентина матвиенко
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее значимым результатом работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стало не только развитие экономики региона, но и создание благоприятных условий для жителей области во всех сферах их деятельности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Сегодня Московская область – лидер по многим направлениям среди субъектов Федерации благодаря вашим усилиям (Андрей Юрьевич), как губернатора, региональной команде, конечно, благодаря труженикам, всем жителям Подмосковья. Очень многое удалось за последние годы сделать и в развитии экономики, в привлечении инвестиций. И главное, что мне нравится в стиле вашей работы, что основные акценты сделаны на создании благоприятных условий для жителей Московской области. Большие работы ведутся по благоустройству, по развитию сети социальных, медицинских учреждений", - отметила Матвиенко, слова которой приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Губернатор в свою очередь подчеркнул значимость диалога региона с представителями органов власти в рамках обсуждения нововведений и законопроектов, способных изменить жизнь граждан к лучшему. "И с Государственной Думой, и с Советом Федерации нам очень важен диалог, очень важно обсуждение различных законопроектов, которые обеспечивают современные решения при оказании услуг. Все что касается цифровизации процессов, когда человек может, не выходя из дома получить то, что позволяет себя комфортно чувствовать: записать ребенка в школу, встать на воинский учет или зарегистрировать свою квартиру. И без изменения федерального законодательства это невозможно", - подчеркнул Воробьев. Матвиенко также отметила конструктивное взаимодействие региона с Москвой, по ее словам, в реализации сейчас находится много совместных проектов.
https://ria.ru/20230620/solnechnogorsk-1879414406.html
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московская область (подмосковье), валентина матвиенко, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Валентина Матвиенко, Андрей Воробьев

Матвиенко отметила развитие экономики Подмосковья

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииГубернатор Московской области Андрей Воробьев и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее значимым результатом работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стало не только развитие экономики региона, но и создание благоприятных условий для жителей области во всех сферах их деятельности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Сегодня Московская область – лидер по многим направлениям среди субъектов Федерации благодаря вашим усилиям (Андрей Юрьевич), как губернатора, региональной команде, конечно, благодаря труженикам, всем жителям Подмосковья. Очень многое удалось за последние годы сделать и в развитии экономики, в привлечении инвестиций. И главное, что мне нравится в стиле вашей работы, что основные акценты сделаны на создании благоприятных условий для жителей Московской области. Большие работы ведутся по благоустройству, по развитию сети социальных, медицинских учреждений", - отметила Матвиенко, слова которой приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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Губернатор в свою очередь подчеркнул значимость диалога региона с представителями органов власти в рамках обсуждения нововведений и законопроектов, способных изменить жизнь граждан к лучшему.
"И с Государственной Думой, и с Советом Федерации нам очень важен диалог, очень важно обсуждение различных законопроектов, которые обеспечивают современные решения при оказании услуг. Все что касается цифровизации процессов, когда человек может, не выходя из дома получить то, что позволяет себя комфортно чувствовать: записать ребенка в школу, встать на воинский учет или зарегистрировать свою квартиру. И без изменения федерального законодательства это невозможно", - подчеркнул Воробьев.
Матвиенко также отметила конструктивное взаимодействие региона с Москвой, по ее словам, в реализации сейчас находится много совместных проектов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Валентина МатвиенкоАндрей Воробьев
 
 
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