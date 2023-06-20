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Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года - РИА Новости, 20.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:22 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/podmoskove-1879336496.html
Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года
Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года - РИА Новости, 20.06.2023
Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года
В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:22
2023-06-20T13:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. На поддержку имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье."Порядка 600 социальных контрактов на общую сумму свыше 124 миллионов рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - приводятся в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.Как отмечается в сообщении, на заключение соцконтрактов в 2023 году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Выплаты по соцконтракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через подмосковный портал госуслуг.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года

© iStock.com / Chalirmpoj PimpisarnЗаключение контракта
Заключение контракта - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© iStock.com / Chalirmpoj Pimpisarn
Заключение контракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.
Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. На поддержку имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье.
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"Порядка 600 социальных контрактов на общую сумму свыше 124 миллионов рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - приводятся в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Как отмечается в сообщении, на заключение соцконтрактов в 2023 году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Выплаты по соцконтракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через подмосковный портал госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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