https://ria.ru/20230620/podmoskove-1879336496.html

Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года

Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года - РИА Новости, 20.06.2023

Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года

В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:22

2023-06-20T13:22

2023-06-20T13:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. На поддержку имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье."Порядка 600 социальных контрактов на общую сумму свыше 124 миллионов рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - приводятся в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.Как отмечается в сообщении, на заключение соцконтрактов в 2023 году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Выплаты по соцконтракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через подмосковный портал госуслуг.

https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878763151.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)