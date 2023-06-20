https://ria.ru/20230620/podmoskove-1879336496.html
Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года
Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года - РИА Новости, 20.06.2023
Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года
В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:22
2023-06-20T13:22
2023-06-20T13:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. На поддержку имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье."Порядка 600 социальных контрактов на общую сумму свыше 124 миллионов рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - приводятся в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.Как отмечается в сообщении, на заключение соцконтрактов в 2023 году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Выплаты по соцконтракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через подмосковный портал госуслуг.
https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878763151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Московской области заключено жителями порядка 600 социальных контрактов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.
Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. На поддержку имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье
.
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"Порядка 600 социальных контрактов на общую сумму свыше 124 миллионов рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - приводятся в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Как отмечается в сообщении, на заключение соцконтрактов в 2023 году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Выплаты по соцконтракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через подмосковный портал госуслуг.