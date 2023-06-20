https://ria.ru/20230620/podderzhka-1879414066.html

Руденя: 80 доппроектов ППМИ реализуют в Тверской области в 2023 году

Руденя: 80 доппроектов ППМИ реализуют в Тверской области в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023

Руденя: 80 доппроектов ППМИ реализуют в Тверской области в 2023 году

В Тверской области в 2023 году будут дополнительно реализованы 80 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:59

2023-06-20T17:59

2023-06-20T17:59

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 20 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году будут дополнительно реализованы 80 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об увеличении финансирования программы ППМИ в регионе в 2023 году принято во вторник на заседании регионального правительства."Реализация проектов по программе поддержки местных инициатив позволяет территориям достигать новые уровни развития, потому что "политика малых дел" дает самые большие результаты. Очень важно, что за реализацию проектов голосуют сами жители", – сказал на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.Дополнительные проекты будут реализованы в 31 муниципалитете области. Большая их часть направлена на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также на приобретение специализированной техники.Помимо этого, в рамках ППМИ будут проведены работы по устройству детских площадок, спортивных объектов, обновлению уличного освещения, ремонту дорог, благоустройству воинских захоронений и мемориалов, дворовых территорий и контейнерных площадок, приобретению оборудования для проведения культурных мероприятий и другие.Всего в 2023 году в Верхневолжье с учетом принятых на заседании в программу поддержки местных инициатив вошли 297 проектов - на 45 больше, чем в прошлом году, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230617/soglasheniya-1878921167.html

https://ria.ru/20230620/mattekhbaza-1879412475.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя