Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков
Песков: выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. Но уровень партнерских отношений, стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", - сказал Песков журналистам.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается.
Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.