https://ria.ru/20230620/peskov-1879345215.html

Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков

Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2023

Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков

Уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:46

2023-06-20T13:46

2023-06-20T13:46

в мире

китай

сша

россия

энтони блинкен

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. Но уровень партнерских отношений, стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", - сказал Песков журналистам. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878771889.html

китай

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, россия, энтони блинкен, си цзиньпин, дмитрий песков