Рейтинг@Mail.ru
Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/peskov-1879345215.html
Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков
Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2023
Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков
Уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:46
2023-06-20T13:46
в мире
китай
сша
россия
энтони блинкен
си цзиньпин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. Но уровень партнерских отношений, стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", - сказал Песков журналистам. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878771889.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, энтони блинкен, си цзиньпин, дмитрий песков
В мире, Китай, США, Россия, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков

Песков: выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уровень стратегического партнерства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. Но уровень партнерских отношений, стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Китай и США согласились с необходимостью улучшить отношения, заявил Блинкен
19 июня, 14:11
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается.
Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Флаги государств - участников международного экономического форума ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией
16 июня, 19:06
 
В миреКитайСШАРоссияЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала