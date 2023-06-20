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Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/perevozki-1879326124.html
Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации
Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации
Интенсивность полетов военно-транспортной авиации (ВТА) с началом СВО увеличилась более чем вдвое, перевезено более 300 тысяч военнослужащих, сообщил на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:56
2023-06-20T12:56
специальная военная операция на украине
ан-124
ил-76
сергей шойгу
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Интенсивность полетов военно-транспортной авиации (ВТА) с началом СВО увеличилась более чем вдвое, перевезено более 300 тысяч военнослужащих, сообщил на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. "С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тысяч рейсов, перевезено 2300 техники, более 300 тысяч военнослужащих и 160 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
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ан-124, ил-76, сергей шойгу, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ан-124, Ил-76, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы РФ
Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации

Шойгу заявил, что самолеты ВТА перевезли более 300 тысяч военных с начала спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолеты военно-транспортной авиации
Самолеты военно-транспортной авиации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолеты военно-транспортной авиации . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Интенсивность полетов военно-транспортной авиации (ВТА) с началом СВО увеличилась более чем вдвое, перевезено более 300 тысяч военнослужащих, сообщил на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
"С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тысяч рейсов, перевезено 2300 техники, более 300 тысяч военнослужащих и 160 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеАн-124Ил-76Сергей ШойгуУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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