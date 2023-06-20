https://ria.ru/20230620/perevozki-1879326124.html

Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации

Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023

Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации

Интенсивность полетов военно-транспортной авиации (ВТА) с началом СВО увеличилась более чем вдвое, перевезено более 300 тысяч военнослужащих, сообщил на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:56

2023-06-20T12:56

2023-06-20T12:56

специальная военная операция на украине

ан-124

ил-76

сергей шойгу

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Интенсивность полетов военно-транспортной авиации (ВТА) с началом СВО увеличилась более чем вдвое, перевезено более 300 тысяч военнослужащих, сообщил на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. "С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тысяч рейсов, перевезено 2300 техники, более 300 тысяч военнослужащих и 160 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html

украина

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ан-124, ил-76, сергей шойгу, украина, вооруженные силы рф