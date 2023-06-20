https://ria.ru/20230620/pasechnik-1879386906.html

Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР

Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР - РИА Новости, 20.06.2023

Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил изменить дату упразднения администрации главы республики на 30 июня, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:28

2023-06-20T16:28

2023-06-20T16:28

луганская народная республика

леонид пасечник

политика

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил изменить дату упразднения администрации главы республики на 30 июня, говорится в документе, опубликованном на сайте руководителя региона. Согласно документу, Пасечник постановил внести изменение в указ от 29 марта 2023 года, поменяв дату упразднения администрации главы ЛНР с 23 июня на 30 июня. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230612/lnr-1877589923.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, леонид пасечник, политика