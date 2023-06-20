https://ria.ru/20230620/pasechnik-1879386906.html
Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР
Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР - РИА Новости, 20.06.2023
Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил изменить дату упразднения администрации главы республики на 30 июня, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:28
2023-06-20T16:28
2023-06-20T16:28
луганская народная республика
леонид пасечник
политика
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил изменить дату упразднения администрации главы республики на 30 июня, говорится в документе, опубликованном на сайте руководителя региона. Согласно документу, Пасечник постановил внести изменение в указ от 29 марта 2023 года, поменяв дату упразднения администрации главы ЛНР с 23 июня на 30 июня. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230612/lnr-1877589923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, политика
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Политика
Пасечник постановил перенести дату упразднения администрации главы ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник перенес дату упразднения администрации главы на 30 июня