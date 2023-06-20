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Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов - РИА Новости, 20.06.2023
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08:41 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/parad-1879274957.html
Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов
Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов - РИА Новости, 20.06.2023
Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов
Церемония открытия первых международных летних спортивных игр "Дети Приморья" состоится 2 июля во Владивостоке: старт состязаний отметят парадом спортсменов,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:41
2023-06-20T08:41
приморский край
владивосток
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Церемония открытия первых международных летних спортивных игр "Дети Приморья" состоится 2 июля во Владивостоке: старт состязаний отметят парадом спортсменов, концертами и праздничным фейерверком, сообщает правительство Приморского края. Первые летние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. "Старт главного спортивного события этого лета отметят масштабным праздником в столице Дальнего Востока на стадионе "Динамо" 2 июля… Как сообщили в оргкомитете игр, церемония открытия пройдет под девизом "Время первых", символизирующим новые возможности для юношества и молодежи", - говорится в сообщении. Откроет церемонию парад участвующих в Играх команд. В нем пройдут дети из Приморья, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, КНР и Белоруссии. В шествии также примут участие чемпионы из Приморья и волонтеры. Финиш эстафеты флага игр "Дети Приморья", который побывал во всех районах края, завершит торжественную часть открытия. Перед собравшимися в этот день выступят творческие коллективы и исполнители Приморья, а вечером - известная певица Ёлка. Праздник завершится фейерверком. Церемония открытия спортивных игр совпадает с празднованием 163-й годовщины основания Владивостока. Весь день в городе будут проходить концерты, выставки, мастер-классы, будут работать интерактивные площадки и фотозоны. Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.
https://ria.ru/20230619/primore-1879087979.html
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приморский край, владивосток, олег кожемяко
Приморский край, Владивосток, Олег Кожемяко

Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов

© Fotolia / mirpicФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Fotolia / mirpic
Футбольный мяч. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Церемония открытия первых международных летних спортивных игр "Дети Приморья" состоится 2 июля во Владивостоке: старт состязаний отметят парадом спортсменов, концертами и праздничным фейерверком, сообщает правительство Приморского края.
Первые летние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая.
"Старт главного спортивного события этого лета отметят масштабным праздником в столице Дальнего Востока на стадионе "Динамо" 2 июля… Как сообщили в оргкомитете игр, церемония открытия пройдет под девизом "Время первых", символизирующим новые возможности для юношества и молодежи", - говорится в сообщении.
Откроет церемонию парад участвующих в Играх команд. В нем пройдут дети из Приморья, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, КНР и Белоруссии. В шествии также примут участие чемпионы из Приморья и волонтеры. Финиш эстафеты флага игр "Дети Приморья", который побывал во всех районах края, завершит торжественную часть открытия.
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Перед собравшимися в этот день выступят творческие коллективы и исполнители Приморья, а вечером - известная певица Ёлка. Праздник завершится фейерверком.
Церемония открытия спортивных игр совпадает с празднованием 163-й годовщины основания Владивостока. Весь день в городе будут проходить концерты, выставки, мастер-классы, будут работать интерактивные площадки и фотозоны.
Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.
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Приморский крайВладивостокОлег Кожемяко
 
 
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