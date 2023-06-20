https://ria.ru/20230620/parad-1879274957.html

Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов

Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов - РИА Новости, 20.06.2023

Международные игры "Дети Приморья" откроют 2 июля парадом спортсменов

Церемония открытия первых международных летних спортивных игр "Дети Приморья" состоится 2 июля во Владивостоке: старт состязаний отметят парадом спортсменов,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:41

2023-06-20T08:41

2023-06-20T08:41

приморский край

владивосток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Церемония открытия первых международных летних спортивных игр "Дети Приморья" состоится 2 июля во Владивостоке: старт состязаний отметят парадом спортсменов, концертами и праздничным фейерверком, сообщает правительство Приморского края. Первые летние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. "Старт главного спортивного события этого лета отметят масштабным праздником в столице Дальнего Востока на стадионе "Динамо" 2 июля… Как сообщили в оргкомитете игр, церемония открытия пройдет под девизом "Время первых", символизирующим новые возможности для юношества и молодежи", - говорится в сообщении. Откроет церемонию парад участвующих в Играх команд. В нем пройдут дети из Приморья, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, КНР и Белоруссии. В шествии также примут участие чемпионы из Приморья и волонтеры. Финиш эстафеты флага игр "Дети Приморья", который побывал во всех районах края, завершит торжественную часть открытия. Перед собравшимися в этот день выступят творческие коллективы и исполнители Приморья, а вечером - известная певица Ёлка. Праздник завершится фейерверком. Церемония открытия спортивных игр совпадает с празднованием 163-й годовщины основания Владивостока. Весь день в городе будут проходить концерты, выставки, мастер-классы, будут работать интерактивные площадки и фотозоны. Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.

https://ria.ru/20230619/primore-1879087979.html

https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, владивосток, олег кожемяко