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В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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10:16 20.06.2023 (обновлено: 11:40 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html
В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ
В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ
После уничтожения подразделений ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom подполковник американской армии... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:16
2023-06-20T11:40
в мире
одесса
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. После уничтожения подразделений ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.&quot;После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города&quot;, — предположил эксперт.Специалист также указал, что боевая подготовка западных стран никак не помогла украинцам организовать успешное контрнаступление, поскольку они все равно совершали одни и те же ошибки, что привело к уничтожению их вооруженных сил. Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879264169.html
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в мире, одесса, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ

Подполковник Дэвис: после уничтожения ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. После уничтожения подразделений ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
«

"После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города", — предположил эксперт.

Специалист также указал, что боевая подготовка западных стран никак не помогла украинцам организовать успешное контрнаступление, поскольку они все равно совершали одни и те же ошибки, что привело к уничтожению их вооруженных сил.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.
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