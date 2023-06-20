https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html

В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ

В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ

После уничтожения подразделений ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom подполковник американской армии... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:16

2023-06-20T10:16

2023-06-20T11:40

в мире

одесса

харьков

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833088186_0:98:3072:1825_1920x0_80_0_0_2f4a7f596f559bdfbb01e38d7d9c750a.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. После уничтожения подразделений ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис."После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города", — предположил эксперт.Специалист также указал, что боевая подготовка западных стран никак не помогла украинцам организовать успешное контрнаступление, поскольку они все равно совершали одни и те же ошибки, что привело к уничтожению их вооруженных сил. Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879264169.html

одесса

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, харьков, украина, вооруженные силы украины