https://ria.ru/20230620/operatsiya-1879311586.html
Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике
Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике - РИА Новости, 20.06.2023
Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как 25-летняя девушка попала в реанимацию во время операции по коррекции носа в частной клинике в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:09
2023-06-20T12:09
2023-06-20T12:09
происшествия
здоровье - общество
россия
одинцово
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как 25-летняя девушка попала в реанимацию во время операции по коррекции носа в частной клинике в подмосковном Одинцово, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни)", - сказала она. Максимальная санкция – лишение свободы на два года. По данным следствия, 15 июня у 25-летней москвички во время плановой операции по коррекции носа в одной из частных клиник в Одинцово произошла остановка дыхания, из-за чего она попала в реанимацию другого медучреждения. Сейчас состояние девушки стабилизировано, ей ничто не угрожает. Врадий добавила, что по делу следователи уже допросили сотрудников клиники и врачей, проводивших операцию, провели обыск и изъяли медицинские документы. Кроме того, изъято 15 ампул препарата, который использовали при операции. В ближайшее время следователи допросят анестезиолога и проведут экспертизы.
https://ria.ru/20221223/oftalmolog-1840913148.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, россия, одинцово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Одинцово, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Московская область (Подмосковье)
Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике
Жительница Москвы попала в реанимацию после операции по коррекции носа в Одинцово
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как 25-летняя девушка попала в реанимацию во время операции по коррекции носа в частной клинике в подмосковном Одинцово, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни)", - сказала она. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.
По данным следствия, 15 июня у 25-летней москвички во время плановой операции по коррекции носа в одной из частных клиник в Одинцово произошла остановка дыхания, из-за чего она попала в реанимацию другого медучреждения. Сейчас состояние девушки стабилизировано, ей ничто не угрожает.
Врадий добавила, что по делу следователи уже допросили сотрудников клиники и врачей, проводивших операцию, провели обыск и изъяли медицинские документы. Кроме того, изъято 15 ампул препарата, который использовали при операции. В ближайшее время следователи допросят анестезиолога и проведут экспертизы.
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