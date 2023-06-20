https://ria.ru/20230620/operatsiya-1879311586.html

Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике

Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике - РИА Новости, 20.06.2023

Девушка попала в реанимацию после ринопластики в подмосковной клинике

Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как 25-летняя девушка попала в реанимацию во время операции по коррекции носа в частной клинике в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:09

2023-06-20T12:09

2023-06-20T12:09

происшествия

здоровье - общество

россия

одинцово

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как 25-летняя девушка попала в реанимацию во время операции по коррекции носа в частной клинике в подмосковном Одинцово, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни)", - сказала она. Максимальная санкция – лишение свободы на два года. По данным следствия, 15 июня у 25-летней москвички во время плановой операции по коррекции носа в одной из частных клиник в Одинцово произошла остановка дыхания, из-за чего она попала в реанимацию другого медучреждения. Сейчас состояние девушки стабилизировано, ей ничто не угрожает. Врадий добавила, что по делу следователи уже допросили сотрудников клиники и врачей, проводивших операцию, провели обыск и изъяли медицинские документы. Кроме того, изъято 15 ампул препарата, который использовали при операции. В ближайшее время следователи допросят анестезиолога и проведут экспертизы.

https://ria.ru/20221223/oftalmolog-1840913148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, одинцово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье)