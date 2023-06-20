https://ria.ru/20230620/obvinenie-1879268346.html

В Красноярске утвердили обвинение по делу экс-министра транспорта

В Красноярске утвердили обвинение по делу экс-министра транспорта - РИА Новости, 20.06.2023

В Красноярске утвердили обвинение по делу экс-министра транспорта

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Красноярского края, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:26

2023-06-20T06:26

2023-06-20T06:26

происшествия

красноярск

красноярский край

россия

михаил котюков

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Красноярского края, сообщает региональная прокуратура. Ранее сообщалось, что глава краевого минтранса Константин Димитров был арестован в конце июля в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест. В конце апреля текущего года врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил Димитрова. Ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. В прокуратуре пояснили, что в 2019 году краевое учреждение заключило с компанией госконтракт по корректировке проектно-сметной документации строительства метров в Красноярске. В конце 2019 года министр, зная, что при выполнении работ был выполнен меньший объем, использовалась устаревшая документация, дал указание главе учреждения подписать акт приемки-передачи на сумму более 742 миллионов рублей. "Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра транспорта. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что обвиняемый заключил досудебное соглашение – рассказал об обстоятельствах преступления и указал причастных к нему, признав вину. В данный момент мужчина под домашним арестом.

https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877933585.html

https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html

красноярск

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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)