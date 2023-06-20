https://ria.ru/20230620/obstrely-1879317898.html

ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 20.06.2023

ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 120 снарядами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:23

2023-06-20T12:23

2023-06-20T12:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 120 снарядами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Глава региона разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 19 июня. В шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, зафиксировали обстрелы. "В Валуйском городском округе обстрелян хутор Михайловка. Били из РСЗО. Зафиксировано 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков. Он добавил, что село Солнцевка было обстреляно 23 снарядами из артиллерии в Белгородском районе, в селе Журавлевка противник бросил две мины и одну гранату с беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Репяховка была обстреляна 4 раза из миномета, около села Вязовое было выпущено 2 минометных и 3 артиллерийских снаряда. По словам губернатора, в Шебекинском городском округе были выпущены 9 минометных снарядов по хутору Балки, при этом нанесены повреждения остеклению одного частного дома и линии электропередачи. Село Середа было обстреляно 6 раз из миномета, также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В селе Муром было сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Волоконовском городском округе на окраине хутора Старый зафиксировано 15 прилетов из миномета и на окраине села Тишанка - 15 артиллерийских снарядов, но никто не пострадал и разрушений нет. "В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине посёлка Горьковский – 5 минометных снарядов, по селу Пороз – 3. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Пороз выявлены незначительные повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230620/bespilotnik-1879280767.html

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879051875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, украина