ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки
Машина, поврежденная в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 120 снарядами, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Глава региона разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 19 июня. В шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, зафиксировали обстрелы.
"В Валуйском городском округе обстрелян хутор Михайловка. Били из РСЗО. Зафиксировано 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.
Он добавил, что село Солнцевка было обстреляно 23 снарядами из артиллерии в Белгородском районе, в селе Журавлевка противник бросил две мины и одну гранату с беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Репяховка была обстреляна 4 раза из миномета, около села Вязовое было выпущено 2 минометных и 3 артиллерийских снаряда.
По словам губернатора, в Шебекинском городском округе были выпущены 9 минометных снарядов по хутору Балки, при этом нанесены повреждения остеклению одного частного дома и линии электропередачи. Село Середа было обстреляно 6 раз из миномета, также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В селе Муром было сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Волоконовском городском округе на окраине хутора Старый зафиксировано 15 прилетов из миномета и на окраине села Тишанка - 15 артиллерийских снарядов, но никто не пострадал и разрушений нет.
"В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине посёлка Горьковский – 5 минометных снарядов, по селу Пороз – 3. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Пороз выявлены незначительные повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.