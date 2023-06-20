https://ria.ru/20230620/obstrely-1879282427.html

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 20.06.2023

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:45

2023-06-20T09:45

2023-06-20T09:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в 8.40 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Петровскому району города, в 8.15 и 5.40 - одиннадцать снарядов в сумме по Куйбышевскому и Киевскому районам. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230620/bespilotnik-1879280767.html

https://ria.ru/20230620/udar-1879279758.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины