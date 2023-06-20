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ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/obstrely-1879282427.html
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 20.06.2023
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:45
2023-06-20T09:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в 8.40 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Петровскому району города, в 8.15 и 5.40 - одиннадцать снарядов в сумме по Куйбышевскому и Киевскому районам. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230620/bespilotnik-1879280767.html
https://ria.ru/20230620/udar-1879279758.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром несколько раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 8.40 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Петровскому району города, в 8.15 и 5.40 - одиннадцать снарядов в сумме по Куйбышевскому и Киевскому районам.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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