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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/obstrel-1879445957.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Ясиноватая восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:47
2023-06-20T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Ясиноватая восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВ Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Ясиноватая восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ
18 июня, 01:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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