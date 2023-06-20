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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Ясиноватая восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:47
2023-06-20T20:47
2023-06-20T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Ясиноватая восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь натовских снарядов