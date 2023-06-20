Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/obstrel-1879404802.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:24
2023-06-20T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800315_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_a5e7a4e167636575476855e1b4f4dd0e.jpg
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
https://ria.ru/20230606/kniga-1876541522.html
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800315_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_f72b9b2b6e19e15e33bc2a765c3d6075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЯсиноватая после обстрела со стороны ВСУ
Ясиноватая после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Ясиноватая после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ
18 июня, 01:02
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Открытые книги - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Москве презентовали "Черную книгу" о преступлениях украинских неонацистов
6 июня, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала