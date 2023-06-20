https://ria.ru/20230620/obstrel-1879377937.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 20.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:54

2023-06-20T15:54

2023-06-20T15:54

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230620/obstrel-1879258122.html

https://ria.ru/20230619/donetsk-1879074271.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия