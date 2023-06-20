https://ria.ru/20230620/nikolaev-1879330859.html

В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу

В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу - РИА Новости, 20.06.2023

В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу

Власти Николаева запретили жителям купаться и ловить рыбу в водоемах после разрушения Каховской ГЭС, сообщили во вторник в горсовете. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:17

2023-06-20T13:17

2023-06-20T13:17

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Николаева запретили жителям купаться и ловить рыбу в водоемах после разрушения Каховской ГЭС, сообщили во вторник в горсовете. "В соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий ЧС техногенного характера регионального уровня... запрещено купаться и ловить рыбу в речках Николаева", - говорится в сообщении в телеграм-канале горсовета. Сообщается, что с 15 июня по 1 июля на территории Николаевской области введен полный запрет на купание в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже города Новая Одесса. Также там запрещается любительский и промышленный вылов биоресурсов. Кроме того, до 1 июля запрещается реализация водных биоресурсов без документов о происхождении и биоресурсов, выловленных в указанных водных объектах. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

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