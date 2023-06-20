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Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода - РИА Новости, 20.06.2023
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14:11 20.06.2023 (обновлено: 14:56 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/nefteprovod-1879351519.html
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода - РИА Новости, 20.06.2023
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода
Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода, который, как ожидается, соединят на венгерской территории с "Дружбой". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:11
2023-06-20T14:56
венгрия
сербия
в мире
экономика
петер сийярто
александр вучич
каталин новак
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БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода, который, как ожидается, соединят на венгерской территории с "Дружбой".Во вторник в поселке Палич на сербской территории около венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Белграда и Будапешта. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан и члены правительств.Меморандум о взаимопонимании и строительстве нефтепровода подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубраска Джедович.В апреле министр Сийярто заявил, что Будапешт и Белград в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами.Глава сербского государства Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода — ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и Альдьо в Венгрии близ границы.Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского города Мозырь, а затем разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.
https://ria.ru/20230521/nefteprovod-1873252047.html
https://ria.ru/20230615/postavki-1878356198.html
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венгрия, сербия, в мире, экономика, петер сийярто, александр вучич, каталин новак
Венгрия, Сербия, В мире, Экономика, Петер Сийярто, Александр Вучич, Каталин Новак
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода

Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Нефтеперерабатывающий завод . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода, который, как ожидается, соединят на венгерской территории с "Дружбой".
Во вторник в поселке Палич на сербской территории около венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Белграда и Будапешта. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан и члены правительств.
Меморандум о взаимопонимании и строительстве нефтепровода подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубраска Джедович.
В апреле министр Сийярто заявил, что Будапешт и Белград в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Венгрия ждет от Киева и ЕК объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба"
21 мая, 16:45
Глава сербского государства Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода — ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и Альдьо в Венгрии близ границы.
Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского города Мозырь, а затем разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто
15 июня, 15:00
 
ВенгрияСербияВ миреЭкономикаПетер СийяртоАлександр ВучичКаталин Новак
 
 
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