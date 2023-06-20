https://ria.ru/20230620/nefteprovod-1879351519.html

Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода

Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода - РИА Новости, 20.06.2023

Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода

Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода, который, как ожидается, соединят на венгерской территории с "Дружбой". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:11

2023-06-20T14:11

2023-06-20T14:56

венгрия

сербия

в мире

экономика

петер сийярто

александр вучич

каталин новак

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БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода, который, как ожидается, соединят на венгерской территории с "Дружбой".Во вторник в поселке Палич на сербской территории около венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Белграда и Будапешта. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан и члены правительств.Меморандум о взаимопонимании и строительстве нефтепровода подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубраска Джедович.В апреле министр Сийярто заявил, что Будапешт и Белград в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами.Глава сербского государства Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода — ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и Альдьо в Венгрии близ границы.Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского города Мозырь, а затем разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

https://ria.ru/20230521/nefteprovod-1873252047.html

https://ria.ru/20230615/postavki-1878356198.html

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венгрия, сербия, в мире, экономика, петер сийярто, александр вучич, каталин новак