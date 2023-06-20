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В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы - РИА Новости, 20.06.2023
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Наука
 
09:00 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/nauka-1878701991.html
В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы
В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы - РИА Новости, 20.06.2023
В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы
Производить жаростойкие детали для современной энергетики из недорогих отечественных сталей возможно с помощью метода электрохимического осаждения, считают... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:00
2023-06-20T09:00
наука
технологии
россия
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вятский государственный университет
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Производить жаростойкие детали для современной энергетики из недорогих отечественных сталей возможно с помощью метода электрохимического осаждения, считают ученые ВятГУ. По словам специалистов, усовершенствованный ими метод позволяет обеспечивать устойчивость элементов к температурам 800–900 °C. Результаты исследования опубликованы в Energies. Потребность в жаростойких материалах высока у различных отраслей промышленности. В частности, устойчивость к высоким температурам важна для работы высокоэффективных топливных элементов, рассказали в Вятском государственном университете (ВятГУ).Топливные элементы являются источниками тока, в которых энергия химической реакции сразу превращается в электрическую. По схожему принципу работают обычные батарейки, аккумуляторы и другие электрохимические устройства, добавили в вузе. Самыми перспективными на сегодняшний день считаются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), так как, в отличие от других типов топливных элементов, могут использовать не только чистый водород в качестве топлива, но и аммиак, синтез-газ, а также обеспечивают высокий коэффициент полезного действия (КПД), порядка 70%. Вместе с тем они работают при высоких температурах (700–1000 °C), потому производятся только из материалов с повышенной жаростойкостью.&quot;Раньше жаростойкие материалы для энергоустановок с ТОТЭ закупались за рубежом, они были настолько дорогими, что составляли более половины стоимости всей установки. Сегодня мы предлагаем технологию, которая позволит производить эти элементы из отечественной недорогостоящей стали&quot;, – пояснил заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Антон Кузьмин.За основу исследователи взяли метод электрохимического нанесения покрытий, заключающийся в том, что на металлическое изделие тонким слоем наносится пленка из другого металла. Подбирая реагенты и образцы стали, специалисты нашли производственную рецептуру, при которой жаростойкость достигла отметок 800–900 °C. При этом покрытия имеют низкое электрическое сопротивление, что позволяет увеличить производительность топливного элемента, конкретизировал ученый."Этот метод может обеспечить срок эксплуатации ТОТЭ до 100 тыс. часов. Вместе с тем полученный результат можно использовать для создания новых материалов и технологий в областях энергетики, авиации, машиностроения и в других отраслях промышленности, где требуется особенная стойкость при высоких температурах", – дополнил ведущий научный сотрудник Института химии и экологии ВятГУ Олег Елькин.Исследование было проведено в рамках стратегического проекта ВятГУ "Среда обитания", который включен в программу государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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технологии, россия, москва, вятский государственный университет, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Технологии, Россия, Москва, Вятский государственный университет, Университетская наука, Навигатор абитуриента

В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы

© iStock.com / hopsalkaДеталь топливных элементов
Деталь топливных элементов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© iStock.com / hopsalka
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Производить жаростойкие детали для современной энергетики из недорогих отечественных сталей возможно с помощью метода электрохимического осаждения, считают ученые ВятГУ. По словам специалистов, усовершенствованный ими метод позволяет обеспечивать устойчивость элементов к температурам 800–900 °C. Результаты исследования опубликованы в Energies.

Потребность в жаростойких материалах высока у различных отраслей промышленности. В частности, устойчивость к высоким температурам важна для работы высокоэффективных топливных элементов, рассказали в Вятском государственном университете (ВятГУ).
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Топливные элементы являются источниками тока, в которых энергия химической реакции сразу превращается в электрическую. По схожему принципу работают обычные батарейки, аккумуляторы и другие электрохимические устройства, добавили в вузе.

Самыми перспективными на сегодняшний день считаются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), так как, в отличие от других типов топливных элементов, могут использовать не только чистый водород в качестве топлива, но и аммиак, синтез-газ, а также обеспечивают высокий коэффициент полезного действия (КПД), порядка 70%. Вместе с тем они работают при высоких температурах (700–1000 °C), потому производятся только из материалов с повышенной жаростойкостью.
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"Раньше жаростойкие материалы для энергоустановок с ТОТЭ закупались за рубежом, они были настолько дорогими, что составляли более половины стоимости всей установки. Сегодня мы предлагаем технологию, которая позволит производить эти элементы из отечественной недорогостоящей стали", – пояснил заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Антон Кузьмин.

За основу исследователи взяли метод электрохимического нанесения покрытий, заключающийся в том, что на металлическое изделие тонким слоем наносится пленка из другого металла. Подбирая реагенты и образцы стали, специалисты нашли производственную рецептуру, при которой жаростойкость достигла отметок 800–900 °C. При этом покрытия имеют низкое электрическое сопротивление, что позволяет увеличить производительность топливного элемента, конкретизировал ученый.
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"Этот метод может обеспечить срок эксплуатации ТОТЭ до 100 тыс. часов. Вместе с тем полученный результат можно использовать для создания новых материалов и технологий в областях энергетики, авиации, машиностроения и в других отраслях промышленности, где требуется особенная стойкость при высоких температурах", – дополнил ведущий научный сотрудник Института химии и экологии ВятГУ Олег Елькин.
Исследование было проведено в рамках стратегического проекта ВятГУ "Среда обитания", который включен в программу государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
НаукаТехнологииРоссияМоскваВятский государственный университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
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