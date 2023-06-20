https://ria.ru/20230620/napadenie-1879388466.html

Польская прокуратура прекратила дело о нападении на российского посла

Польская прокуратура прекратила дело о нападении на российского посла - РИА Новости, 20.06.2023

Польская прокуратура прекратила дело о нападении на российского посла

Польская прокуратура прекратила расследование дела о нападении на посла России Сергея Андреева 9 мая 2022 года, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:34

2023-06-20T16:34

2023-06-20T16:59

в мире

россия

варшава

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 20 июн – РИА Новости. Польская прокуратура прекратила расследование дела о нападении на посла России Сергея Андреева 9 мая 2022 года, сообщает радиостанция RMF FM. 9 мая 2022 года Андреев прибыл на военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в тот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше. Некоторое время на дипломатов кричали и бросались в них пакетами с красной субстанцией. Как посол сообщил позднее в эфире телеканала "Россия-24", их облили сиропом. Затем полиция оттеснила толпу и сопроводила дипломатов к машинам. Никто из них серьезно не пострадал. "Завершено расследование дела об обливании краской посла России в Варшаве Сергея Андреева. Как стало известно корреспонденту RMF FM, окружная прокуратура прекратила расследование по факту оскорбления дипломата", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, причины прекращения следствия "носят чисто формальный характер". "Как утверждает прокуратура, применение положения Уголовного кодекса зависит от обеспечения взаимности иностранным государством. В данном случае речь идет о Российской Федерации, а согласно ее Уголовному кодексу в России оскорбление главы другого государства или других его представителей не подлежит судебному преследованию. Защита распространяется только на российских официальных лиц", - говорится в сообщении. Ранее внутренне разбирательство в полиции Варшавы не выявило недостатков в действиях полицейских, присутствовавших на церемонии возложения венков.

https://ria.ru/20230614/delo-1878183177.html

https://ria.ru/20230616/napadeniya-1878605063.html

россия

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в мире, россия, варшава, сергей андреев (дипломат)