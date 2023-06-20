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Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.06.2023
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05:40 20.06.2023 (обновлено: 15:11 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/nagrazhdenie-1879266938.html
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.06.2023
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества
Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:40
2023-06-20T15:11
алексей цыденов
общество
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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов. "Главный врач БСМП (больница скорой медицинской помощи. — Прим. ред.) Вячеслав Дондоков за мужество, самоотверженность и отвагу награжден орденом Мужества. Вячеслав Баирович, будучи ведущим хирургом и бывшим военным медиком, осенью 2022 года принял решение отправиться добровольцем на СВО", — написал Цыденов в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас Дондоков возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий — оперирует раненых бойцов и попавших под обстрелы местных жителей.
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алексей цыденов, общество
Алексей Цыденов, Общество
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества

Глава Бурятии Цыденов сообщил о награждении орденом Мужества ушедшего на СВО врача

© Фото : Алексей Цыденов / TelegramГлавный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков
Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Алексей Цыденов / Telegram
Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Главный врач БСМП (больница скорой медицинской помощи. — Прим. ред.) Вячеслав Дондоков за мужество, самоотверженность и отвагу награжден орденом Мужества. Вячеслав Баирович, будучи ведущим хирургом и бывшим военным медиком, осенью 2022 года принял решение отправиться добровольцем на СВО", — написал Цыденов в своем телеграм-канале.
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По его словам, сейчас Дондоков возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий — оперирует раненых бойцов и попавших под обстрелы местных жителей.
 
Алексей ЦыденовОбщество
 
 
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