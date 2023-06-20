https://ria.ru/20230620/nagrazhdenie-1879266938.html

Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества

Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.06.2023

Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества

Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:40

2023-06-20T05:40

2023-06-20T15:11

алексей цыденов

общество

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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов. "Главный врач БСМП (больница скорой медицинской помощи. — Прим. ред.) Вячеслав Дондоков за мужество, самоотверженность и отвагу награжден орденом Мужества. Вячеслав Баирович, будучи ведущим хирургом и бывшим военным медиком, осенью 2022 года принял решение отправиться добровольцем на СВО", — написал Цыденов в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас Дондоков возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий — оперирует раненых бойцов и попавших под обстрелы местных жителей.

https://ria.ru/20230618/mediki-1878989987.html

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алексей цыденов, общество