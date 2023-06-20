https://ria.ru/20230620/nagrazhdenie-1879266938.html
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.06.2023
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества
Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:40
2023-06-20T05:40
2023-06-20T15:11
алексей цыденов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879286037_0:28:856:510_1920x0_80_0_0_9ba116e294095ad63d4765a97603a759.jpg
УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Главный врач больницы скорой медицинской помощи из Бурятии Вячеслав Дондоков, ушедший в 2022 году добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества, сообщил во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов. "Главный врач БСМП (больница скорой медицинской помощи. — Прим. ред.) Вячеслав Дондоков за мужество, самоотверженность и отвагу награжден орденом Мужества. Вячеслав Баирович, будучи ведущим хирургом и бывшим военным медиком, осенью 2022 года принял решение отправиться добровольцем на СВО", — написал Цыденов в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас Дондоков возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий — оперирует раненых бойцов и попавших под обстрелы местных жителей.
https://ria.ru/20230618/mediki-1878989987.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879286037_0:17:856:659_1920x0_80_0_0_b27b4211207f50c8cd6c34a047e44101.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, общество
Алексей Цыденов, Общество
Ушедшего на СВО врача из Бурятии наградили орденом Мужества
Глава Бурятии Цыденов сообщил о награждении орденом Мужества ушедшего на СВО врача