https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879366429.html

В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова

В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.06.2023

В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова

Районная больница в Шебекино начнет работать с завтрашнего дня, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:10

2023-06-20T15:10

2023-06-20T15:10

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

россия

татьяна москалькова

общество

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Районная больница в Шебекино начнет работать с завтрашнего дня, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе рабочей поездки в Белгородскую область Москалькова посетила Шебекино. "Мы проговорили с гражданами, которые непосредственно находятся в Шебекино. Я могла убедиться в том, что восстанавливаются дома, которые пострадали от обстрелов нацистами. Районная больница практически с завтрашнего дня начнет работу, есть еще повреждения внешние, но внутри оборудование, медперсонал готовы к приему пациентов", - сказала Москалькова журналистам. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

https://ria.ru/20230620/shebekino-1879269293.html

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Дарья Буймова

шебекино, белгородская область, россия, татьяна москалькова, общество