https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879366429.html
В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова
В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.06.2023
В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова
Районная больница в Шебекино начнет работать с завтрашнего дня, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:10
2023-06-20T15:10
2023-06-20T15:10
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
россия
татьяна москалькова
общество
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Районная больница в Шебекино начнет работать с завтрашнего дня, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе рабочей поездки в Белгородскую область Москалькова посетила Шебекино. "Мы проговорили с гражданами, которые непосредственно находятся в Шебекино. Я могла убедиться в том, что восстанавливаются дома, которые пострадали от обстрелов нацистами. Районная больница практически с завтрашнего дня начнет работу, есть еще повреждения внешние, но внутри оборудование, медперсонал готовы к приему пациентов", - сказала Москалькова журналистам. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
https://ria.ru/20230620/shebekino-1879269293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, россия, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
В Шебекино начнет работать районная больница, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова: районная больница в Шебекино начнет работать с завтрашнего дня
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Районная больница в Шебекино начнет работать с завтрашнего дня, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В ходе рабочей поездки в Белгородскую область
Москалькова посетила Шебекино.
"Про это знают не все". Что сейчас происходит в Шебекино
"Мы проговорили с гражданами, которые непосредственно находятся в Шебекино. Я могла убедиться в том, что восстанавливаются дома, которые пострадали от обстрелов нацистами. Районная больница практически с завтрашнего дня начнет работу, есть еще повреждения внешние, но внутри оборудование, медперсонал готовы к приему пациентов", - сказала Москалькова журналистам.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины
приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов