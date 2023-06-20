https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879321413.html

Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным

Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным - РИА Новости, 20.06.2023

Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и обсудила с ним вопросы... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:36

2023-06-20T12:36

2023-06-20T12:36

общество

белгородская область

татьяна москалькова

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БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и обсудила с ним вопросы оказания помощи эвакуированным, об этом она написала в своем телеграм-канале. "Встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым, разговор получился очень продуктивным и честным. Основной акцент был сделан на оказание помощи эвакуированным гражданам в решении социальных и бытовых вопросов, выплаты пострадавшим, обеспечение людей рабочими местами", - написала омбудсмен. Она отметила, что губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей. Также она обратила внимание на Всемирный день беженцев, который был учрежден ООН в 2000 году для привлечения внимания к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома. "Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы", - отметила Москалькова. Москалькова также добавила, что эвакуированные жители Белгородской области часто обращались по вопросам оплаты ЖКХ за время их отсутствия, но сейчас эта система упрощена, и граждане, которые выехали, не обязаны платить. "Второе, что людей интересовало, это вопросы оплат ЖКХ за то время, пока отсутствуют. Я уже знаю сейчас, что вы упростили эту систему и по списку все граждане, которые выехали из своих домов, они не обязаны платить ЖКХ. Это очень важно, у меня было большое количество вопросов", - рассказала Москалькова. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.

https://ria.ru/20230620/obstrely-1879317898.html

https://ria.ru/20230619/valuyki-1879083991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, татьяна москалькова, вячеслав гладков, украина, россия, оон