https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879321413.html
Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным
Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным - РИА Новости, 20.06.2023
Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и обсудила с ним вопросы... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:36
2023-06-20T12:36
2023-06-20T12:36
общество
белгородская область
татьяна москалькова
вячеслав гладков
украина
россия
оон
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БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и обсудила с ним вопросы оказания помощи эвакуированным, об этом она написала в своем телеграм-канале. "Встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым, разговор получился очень продуктивным и честным. Основной акцент был сделан на оказание помощи эвакуированным гражданам в решении социальных и бытовых вопросов, выплаты пострадавшим, обеспечение людей рабочими местами", - написала омбудсмен. Она отметила, что губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей. Также она обратила внимание на Всемирный день беженцев, который был учрежден ООН в 2000 году для привлечения внимания к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома. "Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы", - отметила Москалькова. Москалькова также добавила, что эвакуированные жители Белгородской области часто обращались по вопросам оплаты ЖКХ за время их отсутствия, но сейчас эта система упрощена, и граждане, которые выехали, не обязаны платить. "Второе, что людей интересовало, это вопросы оплат ЖКХ за то время, пока отсутствуют. Я уже знаю сейчас, что вы упростили эту систему и по списку все граждане, которые выехали из своих домов, они не обязаны платить ЖКХ. Это очень важно, у меня было большое количество вопросов", - рассказала Москалькова. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230620/obstrely-1879317898.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, татьяна москалькова, вячеслав гладков, украина, россия, оон
Общество, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Вячеслав Гладков, Украина, Россия, ООН
Москалькова обсудила с Гладковым помощь эвакуированным
Москалькова обсудила с главой Белгородской области Гладковым помощь эвакуированным
БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и обсудила с ним вопросы оказания помощи эвакуированным, об этом она написала в своем телеграм-канале
.
"Встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым, разговор получился очень продуктивным и честным. Основной акцент был сделан на оказание помощи эвакуированным гражданам в решении социальных и бытовых вопросов, выплаты пострадавшим, обеспечение людей рабочими местами", - написала омбудсмен.
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Она отметила, что губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей.
Также она обратила внимание на Всемирный день беженцев, который был учрежден ООН
в 2000 году для привлечения внимания к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома.
"Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино
, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР
, ДНР
и Украины
. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы", - отметила Москалькова.
Москалькова также добавила, что эвакуированные жители Белгородской области часто обращались по вопросам оплаты ЖКХ за время их отсутствия, но сейчас эта система упрощена, и граждане, которые выехали, не обязаны платить.
«
"Второе, что людей интересовало, это вопросы оплат ЖКХ за то время, пока отсутствуют. Я уже знаю сейчас, что вы упростили эту систему и по списку все граждане, которые выехали из своих домов, они не обязаны платить ЖКХ. Это очень важно, у меня было большое количество вопросов", - рассказала Москалькова.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
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