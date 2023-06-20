https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879361805.html

Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников

Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников - РИА Новости, 20.06.2023

Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников

Юноша, взорвавший петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, признался, что попался на удочку мошенников; пойти на дебош в банке его убедили под... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:55

2023-06-20T14:55

2023-06-20T14:55

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Юноша, взорвавший петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, признался, что попался на удочку мошенников; пойти на дебош в банке его убедили под предлогом "операции по задержанию мошенника". Видео с показаниями юноши публикует пресс-служба подмосковной полиции. Как рассказал молодой человек, начиная с пятницы-субботы ему названивали "ненастоящие сотрудники ЦБ". Те убедили его, что деньги юноши под угрозой, и для их спасения нужно оформить страховой счет и перевести туда финансы. Юноша добавил, что перевел на "несколько счетов" более миллиона рублей. "Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника и нужно подать сигнал в виде фейерверков в зале ожидания (банка), предварительно дождавшись и убедившись, что в нем никаких посторонних лиц нет", - сказал он. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что 19-летний москвич устроил в банке в Химках дебош с петардами, ведя прямой эфир в интернете, его задержали. По информации подмосковной прокуратуры, юноша объяснил свой странный поступок в отделении Сбербанка желанием избавиться от телефонных мошенников. В полиции же юноша выдвинул иную версию, заявив, что действовал якобы по указанию "сотрудников ЦБ и силовиков". В итоге юноша стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, отмечали в областном главке МВД.

https://ria.ru/20230620/gorilla-1879348893.html

химки

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, химки, московская область (подмосковье)