https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879361805.html
Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников
Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников - РИА Новости, 20.06.2023
Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников
Юноша, взорвавший петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, признался, что попался на удочку мошенников; пойти на дебош в банке его убедили под... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:55
2023-06-20T14:55
2023-06-20T14:55
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Юноша, взорвавший петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, признался, что попался на удочку мошенников; пойти на дебош в банке его убедили под предлогом "операции по задержанию мошенника". Видео с показаниями юноши публикует пресс-служба подмосковной полиции. Как рассказал молодой человек, начиная с пятницы-субботы ему названивали "ненастоящие сотрудники ЦБ". Те убедили его, что деньги юноши под угрозой, и для их спасения нужно оформить страховой счет и перевести туда финансы. Юноша добавил, что перевел на "несколько счетов" более миллиона рублей. "Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника и нужно подать сигнал в виде фейерверков в зале ожидания (банка), предварительно дождавшись и убедившись, что в нем никаких посторонних лиц нет", - сказал он. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что 19-летний москвич устроил в банке в Химках дебош с петардами, ведя прямой эфир в интернете, его задержали. По информации подмосковной прокуратуры, юноша объяснил свой странный поступок в отделении Сбербанка желанием избавиться от телефонных мошенников. В полиции же юноша выдвинул иную версию, заявив, что действовал якобы по указанию "сотрудников ЦБ и силовиков". В итоге юноша стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, отмечали в областном главке МВД.
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химки
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
Дебошир с петардами из Химок утверждает, что пошел на поводу у мошенников
Дебошир, взорвавший петарды в банке в Химках, утверждает, что его в этом убедили мошенники
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Юноша, взорвавший петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, признался, что попался на удочку мошенников; пойти на дебош в банке его убедили под предлогом "операции по задержанию мошенника".
Видео с показаниями юноши публикует пресс-служба подмосковной полиции.
Как рассказал молодой человек, начиная с пятницы-субботы ему названивали "ненастоящие сотрудники ЦБ". Те убедили его, что деньги юноши под угрозой, и для их спасения нужно оформить страховой счет и перевести туда финансы. Юноша добавил, что перевел на "несколько счетов" более миллиона рублей.
"Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника и нужно подать сигнал в виде фейерверков в зале ожидания (банка), предварительно дождавшись и убедившись, что в нем никаких посторонних лиц нет", - сказал он.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что 19-летний москвич устроил в банке в Химках дебош с петардами, ведя прямой эфир в интернете, его задержали. По информации подмосковной прокуратуры, юноша объяснил свой странный поступок в отделении Сбербанка
желанием избавиться от телефонных мошенников.
В полиции же юноша выдвинул иную версию, заявив, что действовал якобы по указанию "сотрудников ЦБ
и силовиков". В итоге юноша стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, отмечали в областном главке МВД.
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