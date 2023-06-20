https://ria.ru/20230620/moshennichestvo-1879264501.html

МВД хочет сократить время ответа банков в делах о мошенничестве

МВД хочет сократить время ответа банков в делах о мошенничестве - РИА Новости, 20.06.2023

МВД хочет сократить время ответа банков в делах о мошенничестве

Полиция в России хочет установить время ответа, в течение которого в том числе банки и сотовые операторы должны будут предоставить информацию по запросам о... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T04:36

2023-06-20T04:36

2023-06-20T04:36

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция в России хочет установить время ответа, в течение которого в том числе банки и сотовые операторы должны будут предоставить информацию по запросам о киберпреступлениях, например мошенничеств с деньгами, сообщили РИА Новости в МВД РФ. В министерстве уточнили, что сейчас на такие запросы кредитные организации и операторы связи отвечают в среднем больше месяца. "Для оперативного принятия мер к возмещению причиненного ущерба и восстановления нарушенных прав граждан, законопроектом предложено дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим обязанность для различных организаций предоставлять правоохранительным органам информацию в указанный в запросе срок", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Сейчас в 21-й статье кодекса есть положение о том, что требования, поручения и запросы правоохранительных органов "обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами". Срок ответа организаций в соответствующей статье не установлен. МВД подсчитало, что "за последние пять лет преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий увеличилась в три раза - с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году". "В настоящее время это четверть всех криминальных деяний в России (26,5%). Более 70% из них занимают дистанционные хищения (71%). Практически все такие преступления (99,7%) выявляются органами внутренних дел РФ", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230620/kibermoshenniki-1879262118.html

https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877944311.html

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