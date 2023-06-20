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Молния убила 23 коровы во Франции - РИА Новости, 20.06.2023
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13:21 20.06.2023 (обновлено: 13:35 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/molniya-1879335748.html
Молния убила 23 коровы во Франции
Молния убила 23 коровы во Франции - РИА Новости, 20.06.2023
Молния убила 23 коровы во Франции
Двадцать три коровы погибли от удара молнии во французском департаменте Канталь, на который обрушились ливни и грозы, сообщает местное издание Montagne. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:21
2023-06-20T13:35
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двадцать три коровы погибли от удара молнии во французском департаменте Канталь, на который обрушились ливни и грозы, сообщает местное издание Montagne. "В ночь с 18 по 19 июня 23 коровы погибли под деревом из-за удара молнии на ферме "Лябрус" в коммуне Глена", - сказано в статье. Утром в понедельник дочь фермера обнаружила, что в поголовье не хватает около двадцати коров, после чего направилась к месту, где они часто пасутся. Двадцать одна корова были уже мертвы, две были парализованы и позднее подвергнуты эвтаназии, пишет газета. "Некоторым было по десять лет. Это была настоящая генетическая работа. Мне 60 лет, я уже 40 лет над этим работаю", - приводит издание слова хозяина фермы Жан-Поля Грималя. Это колоссальные денежные потери для хозяйства, поскольку значительно сократятся поставки молока на завод, добавляет он. Сейчас семья занимается вопросом страховых выплат и планирует восполнить поголовье. В последние дни ливни с грозами обрушились на Францию. По данным метеорологической службы страны, 18 июня в 39 департаментах страны действовал оранжевый уровень погодной опасности.
https://ria.ru/20230604/ssha-1876057330.html
https://ria.ru/20230402/molniya-1862455213.html
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в мире, франция, погода
В мире, Франция, Погода
Молния убила 23 коровы во Франции

Во французском департаменте Канталь 23 коровы погибли от молнии

© AP Photo / Rodrigo AbdГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Гроза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двадцать три коровы погибли от удара молнии во французском департаменте Канталь, на который обрушились ливни и грозы, сообщает местное издание Montagne.
"В ночь с 18 по 19 июня 23 коровы погибли под деревом из-за удара молнии на ферме "Лябрус" в коммуне Глена", - сказано в статье.
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Утром в понедельник дочь фермера обнаружила, что в поголовье не хватает около двадцати коров, после чего направилась к месту, где они часто пасутся. Двадцать одна корова были уже мертвы, две были парализованы и позднее подвергнуты эвтаназии, пишет газета.
«
"Некоторым было по десять лет. Это была настоящая генетическая работа. Мне 60 лет, я уже 40 лет над этим работаю", - приводит издание слова хозяина фермы Жан-Поля Грималя.
Это колоссальные денежные потери для хозяйства, поскольку значительно сократятся поставки молока на завод, добавляет он. Сейчас семья занимается вопросом страховых выплат и планирует восполнить поголовье.
В последние дни ливни с грозами обрушились на Францию. По данным метеорологической службы страны, 18 июня в 39 департаментах страны действовал оранжевый уровень погодной опасности.
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