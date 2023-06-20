https://ria.ru/20230620/molniya-1879335748.html

Молния убила 23 коровы во Франции

Молния убила 23 коровы во Франции - РИА Новости, 20.06.2023

Молния убила 23 коровы во Франции

Двадцать три коровы погибли от удара молнии во французском департаменте Канталь, на который обрушились ливни и грозы, сообщает местное издание Montagne. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:21

2023-06-20T13:21

2023-06-20T13:35

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двадцать три коровы погибли от удара молнии во французском департаменте Канталь, на который обрушились ливни и грозы, сообщает местное издание Montagne. "В ночь с 18 по 19 июня 23 коровы погибли под деревом из-за удара молнии на ферме "Лябрус" в коммуне Глена", - сказано в статье. Утром в понедельник дочь фермера обнаружила, что в поголовье не хватает около двадцати коров, после чего направилась к месту, где они часто пасутся. Двадцать одна корова были уже мертвы, две были парализованы и позднее подвергнуты эвтаназии, пишет газета. "Некоторым было по десять лет. Это была настоящая генетическая работа. Мне 60 лет, я уже 40 лет над этим работаю", - приводит издание слова хозяина фермы Жан-Поля Грималя. Это колоссальные денежные потери для хозяйства, поскольку значительно сократятся поставки молока на завод, добавляет он. Сейчас семья занимается вопросом страховых выплат и планирует восполнить поголовье. В последние дни ливни с грозами обрушились на Францию. По данным метеорологической службы страны, 18 июня в 39 департаментах страны действовал оранжевый уровень погодной опасности.

https://ria.ru/20230604/ssha-1876057330.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, погода