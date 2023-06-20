https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879286255.html
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения - РИА Новости, 20.06.2023
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения
Никаких планов по ограничению личного общения в мессенджерах в России нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:14
2023-06-20T10:14
2023-06-20T10:38
россия
технологии
максут шадаев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Никаких планов по ограничению личного общения в мессенджерах в России нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", — сказал он во время форума "CNews Forum Кейсы 2023".
https://ria.ru/20230616/blokirovka-1878581633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, максут шадаев
Россия, Технологии, Максут Шадаев
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения
Шадаев заверил, что никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет