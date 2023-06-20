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Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения - РИА Новости, 20.06.2023
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10:14 20.06.2023 (обновлено: 10:38 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879286255.html
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения - РИА Новости, 20.06.2023
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения
Никаких планов по ограничению личного общения в мессенджерах в России нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:14
2023-06-20T10:38
россия
технологии
максут шадаев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Никаких планов по ограничению личного общения в мессенджерах в России нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", — сказал он во время форума "CNews Forum Кейсы 2023".
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россия, технологии, максут шадаев
Россия, Технологии, Максут Шадаев
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения

Шадаев заверил, что никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет

© Depositphotos.com / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Никаких планов по ограничению личного общения в мессенджерах в России нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", — сказал он во время форума "CNews Forum Кейсы 2023".
Иконка мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В России не планируют блокировку WhatsApp
16 июня, 12:06
 
РоссияТехнологииМаксут Шадаев
 
 
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