https://ria.ru/20230620/mattekhbaza-1879412475.html
Руденя: маттехбазу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году
Руденя: маттехбазу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023
Руденя: маттехбазу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году
Материально-техническую базу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:54
2023-06-20T17:54
2023-06-20T17:54
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 июн – РИА Новости. Материально-техническую базу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение о предоставлении в 2023 году дополнительных средств на укрепление материально-технической базы школ и детских садов принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Работы пройдут в рамках государственной программы "Развитие образования Тверской области"."В школах региона должна быть создана современная образовательная среда, чтобы дети получали качественное образование вне зависимости от места жительства", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт зданий, укрепление комплексной безопасности, приобретение столового оборудования, замену оконных блоков в 26 школах, расположенных на территории 13 муниципалитетов. Все работы на объектах должны быть завершены к новому учебному году.Всего с учетом новых объектов в 2023 году мероприятия по укреплению материально-технической базы проведут более чем в 75 школах Тверской области, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230620/rudenya-1879367846.html
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РИА Новости
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 20 июн – РИА Новости. Материально-техническую базу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение о предоставлении в 2023 году дополнительных средств на укрепление материально-технической базы школ и детских садов принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Работы пройдут в рамках государственной программы "Развитие образования Тверской области".
Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"
"В школах региона должна быть создана современная образовательная среда, чтобы дети получали качественное образование вне зависимости от места жительства", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю
.
Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт зданий, укрепление комплексной безопасности, приобретение столового оборудования, замену оконных блоков в 26 школах, расположенных на территории 13 муниципалитетов. Все работы на объектах должны быть завершены к новому учебному году.
Всего с учетом новых объектов в 2023 году мероприятия по укреплению материально-технической базы проведут более чем в 75 школах Тверской области, пояснили в пресс-службе.