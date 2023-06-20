https://ria.ru/20230620/mattekhbaza-1879412475.html

Руденя: маттехбазу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году

Руденя: маттехбазу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023

Руденя: маттехбазу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году

Материально-техническую базу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:54

2023-06-20T17:54

2023-06-20T17:54

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 20 июн – РИА Новости. Материально-техническую базу 75 школ укрепят в Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение о предоставлении в 2023 году дополнительных средств на укрепление материально-технической базы школ и детских садов принято во вторник на заседании правительства Тверской области. Работы пройдут в рамках государственной программы "Развитие образования Тверской области"."В школах региона должна быть создана современная образовательная среда, чтобы дети получали качественное образование вне зависимости от места жительства", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт зданий, укрепление комплексной безопасности, приобретение столового оборудования, замену оконных блоков в 26 школах, расположенных на территории 13 муниципалитетов. Все работы на объектах должны быть завершены к новому учебному году.Всего с учетом новых объектов в 2023 году мероприятия по укреплению материально-технической базы проведут более чем в 75 школах Тверской области, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230620/rudenya-1879367846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя