https://ria.ru/20230620/marketpleysy-1879401131.html

В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов

В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов - РИА Новости, 20.06.2023

В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов

Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:13

2023-06-20T17:13

2023-06-20T17:13

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В конце мая Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает возможность введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов: по его словам, интернет-торговля в России активно развивается, доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли, и система, возможно, сможет быть саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней. В беседе с журналистами Евтухов отметил, что данная мера - регулирование рынка маркетплейсов - действительно обсуждалась. "Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами - теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, - и самими маркетплейсами не будет найден баланс... Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка", - сообщил Евтухов. Так как участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств, чтобы государство, а также все экспертное и бизнес-сообщество могли наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства, заметил замминистра, то вводить какое-то нормативно-правовое регулирование нет необходимости. "Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой и всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", - сказал Евтухов.

https://ria.ru/20230616/proverki-1878607582.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)