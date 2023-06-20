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В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов - РИА Новости, 20.06.2023
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17:13 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/marketpleysy-1879401131.html
В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов
В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов - РИА Новости, 20.06.2023
В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов
Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:13
2023-06-20T17:13
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В конце мая Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает возможность введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов: по его словам, интернет-торговля в России активно развивается, доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли, и система, возможно, сможет быть саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней. В беседе с журналистами Евтухов отметил, что данная мера - регулирование рынка маркетплейсов - действительно обсуждалась. "Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами - теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, - и самими маркетплейсами не будет найден баланс... Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка", - сообщил Евтухов. Так как участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств, чтобы государство, а также все экспертное и бизнес-сообщество могли наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства, заметил замминистра, то вводить какое-то нормативно-правовое регулирование нет необходимости. "Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой и всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", - сказал Евтухов.
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов

Минпромторг пока не будет вводить государственное регулирование маркетплейсов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник на складе логистического центра Ozon
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В конце мая Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает возможность введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов: по его словам, интернет-торговля в России активно развивается, доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли, и система, возможно, сможет быть саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней.
В беседе с журналистами Евтухов отметил, что данная мера - регулирование рынка маркетплейсов - действительно обсуждалась.
"Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами - теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, - и самими маркетплейсами не будет найден баланс... Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка", - сообщил Евтухов.
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Так как участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств, чтобы государство, а также все экспертное и бизнес-сообщество могли наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства, заметил замминистра, то вводить какое-то нормативно-правовое регулирование нет необходимости.
"Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой и всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", - сказал Евтухов.
 
ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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