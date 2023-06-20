https://ria.ru/20230620/marketpleys-1879410151.html
Ozon инвестировал более трех миллиардов рублей в открытие фулфилмент-центра
Ozon инвестировал более трех миллиардов рублей в открытие фулфилмент-центра - РИА Новости, 20.06.2023
Ozon инвестировал более трех миллиардов рублей в открытие фулфилмент-центра
Ozon инвестировал порядка 3 миллиардов рублей в седьмой фулфилмент-центр, который расположился в Московской области, общая площадь хранения объекта составляет... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:40
2023-06-20T17:40
2023-06-20T17:41
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ozon инвестировал порядка 3 миллиардов рублей в седьмой фулфилмент-центр, который расположился в Московской области, общая площадь хранения объекта составляет около 80 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба компании. "Ozon открывает седьмой фулфилмент-центр в Подмосковье... Маркетплейс Ozon запускает новый фулфилмент-центр на территории промышленного парка Гривно в Московской области... Собственные инвестиции Ozon в открытие центра превысили 3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Основная часть средств пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства. Отмечается, что общая площадь хранения объекта составляет около 80 тысяч квадратных метров. Склад обеспечит размещение до 65 миллионов товаров разных категорий. Кроме того, еще 1,4 миллиарда рублей компания направит на открытие второй очереди центра, в результате которой площадь фулфилмента расширится на 40 тысяч квадратных метров и обеспечит хранение еще 28 миллионов товаров. "С 2020 года наша логистическая инфраструктура выросла в шесть раз, и мы не планируем останавливаться. Сегодня семь из десяти россиян обеспечены доставкой Ozon или пунктом выдачи в десяти минутах ходьбы от дома... Располагая товар ближе к потребителям, мы делаем продажи на маркетплейсе проще и выгоднее как для продавцов, так и для покупателей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Ozon Fulfillment Александра Гейля. Сегодня логистическая инфраструктура маркетплейса в Московской области превышает 500 тысяч квадратных метров площадей. Логистические мощности компании насчитывают 25 фулфилмент-центров в России и СНГ, более 80 сортировочных центров, а также почти 30 тысяч пунктов выдачи заказов и постаматов от Калининграда до Дальнего Востока.
https://ria.ru/20230620/ozon-1879288342.html
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экономика, московская область (подмосковье), россия, калининград, ozon, снг
Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Калининград, Ozon, СНГ
Ozon инвестировал более трех миллиардов рублей в открытие фулфилмент-центра
Ozon инвестировал более трех миллиардов рублей в седьмой фулфилмент-центр в Подмосковье
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ozon инвестировал порядка 3 миллиардов рублей в седьмой фулфилмент-центр, который расположился в Московской области, общая площадь хранения объекта составляет около 80 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба компании.
"Ozon открывает седьмой фулфилмент-центр в Подмосковье... Маркетплейс Ozon запускает новый фулфилмент-центр на территории промышленного парка Гривно в Московской области... Собственные инвестиции Ozon в открытие центра превысили 3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Основная часть средств пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.
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Отмечается, что общая площадь хранения объекта составляет около 80 тысяч квадратных метров. Склад обеспечит размещение до 65 миллионов товаров разных категорий.
Кроме того, еще 1,4 миллиарда рублей компания направит на открытие второй очереди центра, в результате которой площадь фулфилмента расширится на 40 тысяч квадратных метров и обеспечит хранение еще 28 миллионов товаров.
«
"С 2020 года наша логистическая инфраструктура выросла в шесть раз, и мы не планируем останавливаться. Сегодня семь из десяти россиян обеспечены доставкой Ozon или пунктом выдачи в десяти минутах ходьбы от дома... Располагая товар ближе к потребителям, мы делаем продажи на маркетплейсе проще и выгоднее как для продавцов, так и для покупателей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Ozon Fulfillment Александра Гейля.
Сегодня логистическая инфраструктура маркетплейса в Московской области превышает 500 тысяч квадратных метров площадей. Логистические мощности компании насчитывают 25 фулфилмент-центров в России
и СНГ, более 80 сортировочных центров, а также почти 30 тысяч пунктов выдачи заказов и постаматов от Калининграда до Дальнего Востока.
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