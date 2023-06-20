https://ria.ru/20230620/lekarstvo-1879266477.html

Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства

Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства - РИА Новости, 20.06.2023

Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства

Жительница Владивостока предстанет перед судом по обвинению в том, что обманом получила от своей знакомой 1,7 миллиона рублей за введение ей инъекций... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:29

2023-06-20T05:29

2023-06-20T05:29

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Жительница Владивостока предстанет перед судом по обвинению в том, что обманом получила от своей знакомой 1,7 миллиона рублей за введение ей инъекций псевдолекарства, сообщает прокуратура Приморья. "Женщине предъявлено обвинение в том, что в мае 2022 года она ввела в заблуждение свою знакомую относительно возможности приобретения медицинского препарата, способного существенно помочь в лечении и улучшить состояние, на приобретение которого получила от потерпевшей свыше 1,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Фигурантка ввела потерпевшей инъекции, заверив, что это тот препарат, о котором они договаривались. Состояние женщины после псевдолечения не улучшилось. Позже анализы подтвердили, что ей не вводился препарат, содержащий необходимые компоненты. Уголовное дело по статье о мошенничестве будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230619/vzyatka-1879210656.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, происшествия