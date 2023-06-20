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Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства
Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства - РИА Новости, 20.06.2023
Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства
Жительница Владивостока предстанет перед судом по обвинению в том, что обманом получила от своей знакомой 1,7 миллиона рублей за введение ей инъекций... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:29
2023-06-20T05:29
2023-06-20T05:29
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Жительница Владивостока предстанет перед судом по обвинению в том, что обманом получила от своей знакомой 1,7 миллиона рублей за введение ей инъекций псевдолекарства, сообщает прокуратура Приморья. "Женщине предъявлено обвинение в том, что в мае 2022 года она ввела в заблуждение свою знакомую относительно возможности приобретения медицинского препарата, способного существенно помочь в лечении и улучшить состояние, на приобретение которого получила от потерпевшей свыше 1,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Фигурантка ввела потерпевшей инъекции, заверив, что это тот препарат, о котором они договаривались. Состояние женщины после псевдолечения не улучшилось. Позже анализы подтвердили, что ей не вводился препарат, содержащий необходимые компоненты. Уголовное дело по статье о мошенничестве будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230619/vzyatka-1879210656.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Жительницу Владивостока будут судить за продажу знакомой псевдолекарства
Жительницу Владивостока осудят за продажу знакомой псевдолекарства за 1,7 миллиона рублей