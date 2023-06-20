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Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.06.2023
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15:20 20.06.2023 (обновлено: 22:31 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/lavrov-1879368821.html
Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай
Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.06.2023
Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай — это вопрос, который касается двусторонних отношений США и КНР, заявил во вторник глава МИД России Сергей... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:20
2023-06-20T22:31
в мире
китай
сша
сергей лавров
энтони блинкен
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МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай — это вопрос, который касается двусторонних отношений США и КНР, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.На этой неделе Блинкен прибыл в Пекин, это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года. Визит проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.&quot;Визит Блинкена в Китай — это вопрос, который касается американо-китайских отношений. Оценки этим отношениям наши китайские друзья высказали неоднократно, в том числе они их подтвердили в рамках визита государственного секретаря США. Мы к этому относимся как к реальности, которая существует и которая отражает курс Вашингтона на китайском направлении, с одной стороны, и принципиальную позицию Китая, который, как вы знаете, выступает за то, чтобы не было каких-либо попыток подорвать законные интересы КНР, в том числе в непосредственно прилегающем к Китаю регионе&quot;, — заявил министр журналистам по итогам переговоров министров иностранных дел стран ОДКБ.
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в мире, китай, сша, сергей лавров, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен
Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай

Лавров назвал визит Блинкена в Китай вопросом двусторонних отношений Вашингтона и Пекина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай — это вопрос, который касается двусторонних отношений США и КНР, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
На этой неделе Блинкен прибыл в Пекин, это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года. Визит проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.
«

"Визит Блинкена в Китай — это вопрос, который касается американо-китайских отношений. Оценки этим отношениям наши китайские друзья высказали неоднократно, в том числе они их подтвердили в рамках визита государственного секретаря США. Мы к этому относимся как к реальности, которая существует и которая отражает курс Вашингтона на китайском направлении, с одной стороны, и принципиальную позицию Китая, который, как вы знаете, выступает за то, чтобы не было каких-либо попыток подорвать законные интересы КНР, в том числе в непосредственно прилегающем к Китаю регионе", — заявил министр журналистам по итогам переговоров министров иностранных дел стран ОДКБ.

Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю
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В миреКитайСШАСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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