https://ria.ru/20230620/lavrov-1879368821.html

Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай

Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.06.2023

Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай — это вопрос, который касается двусторонних отношений США и КНР, заявил во вторник глава МИД России Сергей... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:20

2023-06-20T15:20

2023-06-20T22:31

в мире

китай

сша

сергей лавров

энтони блинкен

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МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай — это вопрос, который касается двусторонних отношений США и КНР, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.На этой неделе Блинкен прибыл в Пекин, это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года. Визит проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях."Визит Блинкена в Китай — это вопрос, который касается американо-китайских отношений. Оценки этим отношениям наши китайские друзья высказали неоднократно, в том числе они их подтвердили в рамках визита государственного секретаря США. Мы к этому относимся как к реальности, которая существует и которая отражает курс Вашингтона на китайском направлении, с одной стороны, и принципиальную позицию Китая, который, как вы знаете, выступает за то, чтобы не было каких-либо попыток подорвать законные интересы КНР, в том числе в непосредственно прилегающем к Китаю регионе", — заявил министр журналистам по итогам переговоров министров иностранных дел стран ОДКБ.

https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, сергей лавров, энтони блинкен