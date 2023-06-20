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Пресс-конференция Лаврова после заседания СМИД ОДКБ - РИА Новости, 20.06.2023
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14:58 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/lavrov-1879348811.html
Пресс-конференция Лаврова после заседания СМИД ОДКБ
Пресс-конференция Лаврова после заседания СМИД ОДКБ - РИА Новости, 20.06.2023
Пресс-конференция Лаврова после заседания СМИД ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД ОДКБ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:58
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одкб
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД ОДКБ.
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сергей лавров, одкб, россия, видео
Сергей Лавров, ОДКБ, Россия
Пресс-конференция Лаврова после заседания СМИД ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД ОДКБ.
2023-06-20T14:58
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Пресс-конференция Лаврова после заседания СМИД ОДКБ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД ОДКБ.
 
Сергей ЛавровОДКБРоссия
 
 
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