https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html

Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов

Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов - РИА Новости, 20.06.2023

Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов

Глава Якутии Айсен Николаев передал воинским частям в зоне специальной военной операции 12 квадроциклов "Сокол" и другое оборудование. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:34

2023-06-20T06:34

2023-06-20T06:34

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донецкая народная республика

айсен николаев

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал воинским частям в зоне специальной военной операции 12 квадроциклов "Сокол" и другое оборудование. "Посетил территориальные опорные пункты в ДНР, которые занимаются снабжением наших военнослужащих. Проверил их работу... По заявкам командования передал воинским частям, где служат наши земляки, ещк 12 квадроциклов "Сокол" и другое необходимое оборудование", - написал Николаев в своем телеграм-канале. Он отметил, что встретился с бойцами из Якутии из разных частей. Глава республики также поблагодарил работников опорных пунктов за то, что те в самых сложных условиях доставляют военнослужащим все необходимое.

https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html

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донецкая народная республика, айсен николаев, безопасность