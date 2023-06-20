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Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов - РИА Новости, 20.06.2023
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06:34 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html
Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов
Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов - РИА Новости, 20.06.2023
Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов
Глава Якутии Айсен Николаев передал воинским частям в зоне специальной военной операции 12 квадроциклов "Сокол" и другое оборудование. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:34
2023-06-20T06:34
надежные люди
донецкая народная республика
айсен николаев
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал воинским частям в зоне специальной военной операции 12 квадроциклов "Сокол" и другое оборудование. "Посетил территориальные опорные пункты в ДНР, которые занимаются снабжением наших военнослужащих. Проверил их работу... По заявкам командования передал воинским частям, где служат наши земляки, ещк 12 квадроциклов "Сокол" и другое необходимое оборудование", - написал Николаев в своем телеграм-канале. Он отметил, что встретился с бойцами из Якутии из разных частей. Глава республики также поблагодарил работников опорных пунктов за то, что те в самых сложных условиях доставляют военнослужащим все необходимое.
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донецкая народная республика, айсен николаев, безопасность
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Безопасность
Глава Якутии передал в зону СВО 12 квадроциклов

Глава Якутии Николаев передал воинским частям в зоне СВО 12 квадроциклов "Сокол"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ на квадроцикле
Военнослужащий подразделения ВДВ на квадроцикле - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ВДВ на квадроцикле. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал воинским частям в зоне специальной военной операции 12 квадроциклов "Сокол" и другое оборудование.
«
"Посетил территориальные опорные пункты в ДНР, которые занимаются снабжением наших военнослужащих. Проверил их работу... По заявкам командования передал воинским частям, где служат наши земляки, ещк 12 квадроциклов "Сокол" и другое необходимое оборудование", - написал Николаев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что встретился с бойцами из Якутии из разных частей.
Глава республики также поблагодарил работников опорных пунктов за то, что те в самых сложных условиях доставляют военнослужащим все необходимое.
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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19 июня, 13:33
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаАйсен НиколаевБезопасность
 
 
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