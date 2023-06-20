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Кузбасс на ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:46 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kuzbass-1879304947.html
Кузбасс на ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей
Кузбасс на ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2023
Кузбасс на ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей
Кузбасс на Петербургском экономическом форуме подписал 17 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:46
2023-06-20T11:46
пмэф-2023
экономика
кемеровская область
индия
оаэ
сергей цивилев
газпром
пятерочка (сеть магазинов)
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КЕМЕРОВО, 20 июн – РИА Новости. Кузбасс на Петербургском экономическом форуме подписал 17 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "На XXVI Петербургском экономическом форуме регион заключил 17 соглашений о сотрудничестве и реализации на территории Кузбасса инвестиционных проектов и инициатив на общую сумму более 40 миллиардов рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что с "Новапорт Холдинг" заключено соглашение о строительстве международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш"; с ПАО "Газпром" – соглашение в области извлечения и утилизации метана угольных пластов при заблаговременной дегазации в Кузбассе; с ООО "Кузбасский транспортный терминал" – соглашение о взаимодействии при реализации проекта создания транспортно-логистического центра; с ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (торговая сеть "Пятерочка") – соглашение о реализации на территории инвестиционных проектов по строительству распределительных центров, а также создании в сфере торговли новых форматов хард-дискаунтеров "Чижик". Также в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев провел рабочие встречи с министром сталелитейной промышленности и развития сельских районов правительства Индии Фагганом Сингхом Куласте. Предложено организовать в ближайшее время визит в Кузбасс бизнес-миссии из Индии для налаживания связей с поставщиками коксующегося угля. С инвесторами из ОАЭ прошла встреча по вопросу открытия представительства (торгового дома) Кузбасса в Дубае для расширения внешнеэкономического сотрудничества. Обсуждали также возможность организации чартерных полетов компании Fly Dubai в Новокузнецк. Арабская сторона получила приглашение приехать в Кузбасс, чтобы изучить перспективы инвестирования в развитие ОЭЗ ТРТ "Горная Шория". Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/kuzbass-1878717053.html
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индия
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Дарья Буймова
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экономика, кемеровская область, индия, оаэ, сергей цивилев, газпром, пятерочка (сеть магазинов), пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Кемеровская область, Индия, ОАЭ, Сергей Цивилев, Газпром, Пятерочка (сеть магазинов), ПМЭФ 2023
Кузбасс на ПМЭФ подписал соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей

Губернатор Цивилев: Кузбасс на ПМЭФ подписал 17 соглашений о сотрудничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 июн – РИА Новости. Кузбасс на Петербургском экономическом форуме подписал 17 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"На XXVI Петербургском экономическом форуме регион заключил 17 соглашений о сотрудничестве и реализации на территории Кузбасса инвестиционных проектов и инициатив на общую сумму более 40 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок
Кузбасс и Аэрофлот будут развивать сеть межрегиональных перевозок
16 июня, 16:54
Уточняется, что с "Новапорт Холдинг" заключено соглашение о строительстве международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш"; с ПАО "Газпром" – соглашение в области извлечения и утилизации метана угольных пластов при заблаговременной дегазации в Кузбассе; с ООО "Кузбасский транспортный терминал" – соглашение о взаимодействии при реализации проекта создания транспортно-логистического центра; с ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (торговая сеть "Пятерочка") – соглашение о реализации на территории инвестиционных проектов по строительству распределительных центров, а также создании в сфере торговли новых форматов хард-дискаунтеров "Чижик".
Также в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев провел рабочие встречи с министром сталелитейной промышленности и развития сельских районов правительства Индии Фагганом Сингхом Куласте. Предложено организовать в ближайшее время визит в Кузбасс бизнес-миссии из Индии для налаживания связей с поставщиками коксующегося угля.
С инвесторами из ОАЭ прошла встреча по вопросу открытия представительства (торгового дома) Кузбасса в Дубае для расширения внешнеэкономического сотрудничества. Обсуждали также возможность организации чартерных полетов компании Fly Dubai в Новокузнецк. Арабская сторона получила приглашение приехать в Кузбасс, чтобы изучить перспективы инвестирования в развитие ОЭЗ ТРТ "Горная Шория".
Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаКемеровская областьИндияОАЭСергей ЦивилевГазпромПятерочка (сеть магазинов)ПМЭФ 2023
 
 
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