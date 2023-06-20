Пожарный на Алтае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой
Пожарный в Алтайском крае достал тонущего котенка из канализационного люка и забрал себе
© Фото : Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБСпасатели управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ спасли котенка, который мог утонуть в канализации
© Фото : Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Спасатели управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ спасли котенка, который мог утонуть в канализации
БАРНАУЛ, 20 июн — РИА Новости. Пожарный в Алтайском крае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой, сообщило управление региона по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на странице в соцсети "ВКонтакте".
О попавшем в беду котенке местные жители сообщили спасателям, приехавшим на другой вызов. Люди рассказали, что из канализационного люка доносится громкое мяуканье.
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"Один из бойцов дежурной смены спустился вниз по веревке в глубокий канализационный люк и достал измученного котенка, который еле держался за маленький выступ. Спасатель, который помог вызволить из западни малыша, забрал его к себе домой", — рассказали в управлении.
Котенку дали "пожарное" имя — Дымчик. Он идет на поправку. Семья спасателя выкармливает животное молоком из шприца.