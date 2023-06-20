https://ria.ru/20230620/kotenok-1879374681.html

Пожарный на Алтае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой

Пожарный на Алтае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой - РИА Новости, 20.06.2023

Пожарный на Алтае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой

Пожарный в Алтайском крае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой, сообщило управление региона по делам гражданской обороны, чрезвычайных... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:44

2023-06-20T15:44

2023-06-20T16:11

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алтайский край

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БАРНАУЛ, 20 июн — РИА Новости. Пожарный в Алтайском крае спас тонувшего в канализации котенка и забрал его домой, сообщило управление региона по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на странице в соцсети "ВКонтакте". О попавшем в беду котенке местные жители сообщили спасателям, приехавшим на другой вызов. Люди рассказали, что из канализационного люка доносится громкое мяуканье. "Один из бойцов дежурной смены спустился вниз по веревке в глубокий канализационный люк и достал измученного котенка, который еле держался за маленький выступ. Спасатель, который помог вызволить из западни малыша, забрал его к себе домой", — рассказали в управлении. Котенку дали "пожарное" имя — Дымчик. Он идет на поправку. Семья спасателя выкармливает животное молоком из шприца.

https://ria.ru/20221217/pozhar-1839445124.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алтайский край